CAC 40 : Indicateurs d'activité dans les services au programme

(BFM Bourse) - Toujours aussi volatil de part et d'autre de la barre symbolique des 5 000 points, le CAC 40 a progressé mercredi de 1,90% à 5 031 points, avec l'appui du luxe et du secteur technologique.

Progressivement cette semaine les regards se portent sur l'emploi, dont la santé va être scrutée désormais davantage, dans le sens où sa dynamique va constituer, encore plus que d'habitude, une des principales aiguilles du tableau de bord de la Fed.

Pour rappel, J. Powell a donné jeudi dernier les grandes lignes de l'inflexion stratégique de la Fed pour les années à venir. Il a officialisé une inflexion majeure de la politique de l'institution en affirmant qu'elle se laisserait guider avant tout par le niveau de l'emploi, quitte à laisser "modérément" filer l'inflation au-delà de son objectif de 2% de hausse annuelle des prix. Schématiquement, ce seuil ne devient plus une limite haute mais un objectif à atteindre en moyenne dans la durée, ce qui signifie que la Réserve fédérale tolérera un niveau supérieur s'il le faut pendant un certain temps, après une phase d'inflation trop faible. Le message envoyé est celui de l'assurance d'un soutien monétaire dans la durée.

Nous aurons de la matière ce jeudi, avec les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage (semaine 35), et surtout vendredi avec le rapport NFP (Non Farm Payroll), rapport fédéral sur l'emploi américain privé pour le mois écoulé. Dans l'immédiat, un avant-goût a été proposé hier, avec la traditionnelle enquête ADP, qui a mis en évidence un niveau de création de postes dans le secteur privé très décevant, à 428 000, presque trois fois sous les attentes.

Pour être complet sur le plan statistique, les commandes industrielles (+6,4% pour juillet) et les stocks de brut (-9.4 Millions de barils en août) ont en revanche envoyé des signaux positifs, outre Atlantique.

Côté valeurs, le luxe, la technologie et les équipements automobiles auront apporté un appui décisif au marché mercredi. Citons sans exhaustivité, sur le compartiment A (grosses capitalisations), les contributions de Kering (+5,33% à 553 euros), Hermes (+3,18% à 739,40 euros), Wordline (+3,26% à 81,66 euros), Valeo (+6,88% à 26,87 euros) ou encore Faurecia (+6,95% à 38,45 euros).

Vallourec (-9,72% à 22,85 euros) s'enfonçait toujours un peu plus bas alors que le groupe essaie désormais d'amadouer ses créanciers obligataires. A l'inverse, Eurazeo (+7,16% à 47,58 euros) flambait après la recommandation d'un analyste.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont poursuivi leur ascension, à l'image du Dow Jones (+1,59% à 29 100 points) et du Nasdaq Composite (+0,98% à 12 056 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,54% à 3 580 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1800$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 41.40$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité une batterie d'indicateurs d'activité dans les services, en données finales pour août. Les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro à 10h00 et pour les Etats-Unis à 15h45. A suivre par ailleurs les ventes au détail en Zone Euro à 11h00 et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis à 14h30. A noter que le PMI non manufacturier (ISM) à impact potentiel plus fort que l'indicateur d'IHS Markit sera publié à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Au harami de la séance du 12 août, a succédé une bougie tout aussi caractéristique lundi 31 août, une bougie dite englobante baissière, dont le corps rouge, déjà ample en soi au demeurant, recouvre intégralement le corps le la bougie précédente, celle de vendredi. Si l'on y ajoute l'observation d'une clôture proche, très proche même, des points bas de séance lundi, des volumes épais et en accélération, et une rupture d'un seuil aussi technique que symbolique, le message délivré est peu avenant. Dans l'immédiat, tant que l'indice clôture au-dessus des 5 000, l'apport d'oxygène est assuré.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5132.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 4770.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 1R82S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5132.00 / 5509.00 / 5725.00 Support(s) : 4770.00 / 4691.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime