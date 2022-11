CAC 40 : Harami en croix, rally fragilisé

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 (-0,17% à 6 430 points) a tracé une combinaison de bougie dite en harami en croix baissier mercredi, sous l'influence de Wall Street, que les résultats des élections de mi-mandat n'ont pas inspiré. A ce stade du dépouillement, les Républicains disposent d'une légère avance sur les Démocrates (49 sièges contre 48) au Sénat. Les résultats définitifs pour la puissante chambre haute ne seront pas connus avant le mois prochain. La Géorgie devra en effet à nouveau voter. A noter qu'en cas d’égalité 50-50, les Démocrates conserveraient le contrôle au Sénat grâce à la voix de la vice-présidente Kamala Harris. Les républicains disposent en revanche d'une nette longueur d'avance à la Chambre des représentants, sans pour autant que le raz-de-marée annoncé n'ait eu lieu.

Dans l'immédiat, les opérateurs vont se focaliser sur les chiffres de l'inflation américaine, second temps fort de la semaine, et base de travail essentielle pour la Fed dans la construction de sa politique monétaire. L'indice des prix à la consommation sera publié à 14h30, Heure de Paris. En rythme annualisé, et concernant le panier de produits le plus large (alimentation et énergie incluses), les prix sont attendus en hausse de 7,9%, contre 8,2% le mois dernier.

"Les chiffres de l’inflation américaine publiés cette semaine seront scrutés de près, après que les dernières données sur l'emploi ont confirmé la pénurie durable de main-d’œuvre. Ces données ne devraient pas faire dévier pour autant la Fed de sa politique de resserrement extrême", notent les stratégistes du BlackRock Investment Institute, dans les conclusions de leur forum sur le "nouveau régime de marché".

De quoi apporter un éclairage nouveau sur le dernier FOMC. Les différentes lectures qui peuvent en être faites sont en effet loin d'être binaires, et les composantes de l'équation se complexifient. César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management relève que J Powell a "laissé entendre que le taux final des Fed Funds – estimé à 4,6% dans la trajectoire en pointillés de la banque centrale – pourrait être revu à la hausse (le marché anticipe actuellement un taux final proche de 5,2% à la mi-2023)."

"Le processus de hausse des taux pourrait donc être plus lent, mais aussi plus long, tout en visant plus haut", analyse le décideur en gestion d'actifs.

Côté valeurs, Scor a clôturé en nette hausse de 7,6%. A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, le réassureur a dévoilé un plan d’action à l’horizon d’un an pour se recentrer, réduire la volatilité des résultats et relancer sa rentabilité. Ipsen a pour sa part gagné plus de 4%, le laboratoire pharmaceutique a publié des résultats de phase III (dernière étape des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation) positifs pour Onivyde dans le cancer du pancréas.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de jeudi en territoire négatif, à l'image du Dow Jones (-1,95% à 32 513 points) mais surtout du Nasdaq Composite (-2,48% à 10 353 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 2,08% à 3 748 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0000$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 85.70$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis à 14h30.

A noter qu'en dépit du caractère férié de vendredi (11 novembre, Armistice 1918), la Bourse de Paris sera ouverte, dans des conditions habituelles d'horaires et de cotation.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le harami en croix identifié plus haut, en association avec la dynamique des volumes des 4 dernières séances, fragilise davantage le court rally d'octobre.

Après un gap d'essoufflement (01/11), le baromètre a tracé mardi premier novembre un doji à ombre haute très prononcée, peu engageante. La confirmation a été nette mercredi 02/11 avec une combinaison en englobante baissière dans des volumes en légère hausse, puis jeudi avec un gap baissier. Or l'ouverture en island reversal vendredi et les gains réalisés en cours-même de séance, n'a fait que confirmer la nervosité et le caractère contrariant du marché à court terme. La séance de vendredi n'a donc pas de caractère prédictif. Globalement, l'indice patine sur des niveaux de résistance (6390 - 6550 points), dans des volumes d'échanges qui se contractent très significativement à l'approche d'échéances majeures.

Avis négatif proposé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6550.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6550.00 Support(s) : 6192.00 / 6142.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime