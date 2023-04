CAC 40 : Good news is good news

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Rassuré par les chiffres du PIB chinois au premier trimestre, le CAC 40, avec l'appui du luxe, est parvenu à grappiller 0,47% à 7 533 points, après avoir inscrit en cours de séance de nouveaux sommets historiques. Le PIB chinois au premier trimestre, publié dans la nuit, (+4,5% en rythme annuel) a largement dépassé les attentes. Pour être complet au rayon statistique, l'indice ZEW allemand de confiance dans l'économie s'est très lourdement contracté, manquant complètement les attentes, à 4.1.

Le marché continue de surfer sur les chiffres très rassurants sur l'inflation américaine, publiés la semaine dernière. "Ces publications devraient ainsi inciter la Fed à procéder à un dernier relèvement de ses taux directeurs de 25 pb en mai avant de marquer une pause", anticipe Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion.

"Le risque de resserrement monétaire étant moins prégnant, les risques de récession vont revenir sur le devant de la scène. L’interprétation « bad news is good news » perdra ainsi bientôt tout son sens. Malgré des vents contraires qui se sont renforcés, l’économie américaine fait cependant toujours preuve de résilience et les statistiques ne font toujours pas état d’une contraction de l’activité."

Côté valeurs, Bolloré a progressé de 5,3%, porté par les marques d’intérêt de l'armateur CMA CGM pour sa branche de transport et de logistique. Cette potentielle vente relance un peu plus les spéculations sur une offre publique d'achat de la part de Groupe Bolloré sur Vivendi, qui termine en tête de l'indice parisien (+6,3%) mardi soir. Les valeurs du luxe profitent des signaux positifs venus de Chine : Hermès a gagné 1,8%, Kering +0,7% et LVMH a progressé de 0,45%. Hors indice phare, Orpea a enregistré une nouvelle hausse (+9,3%) alors que des actionnaires minoritaires représentant plus de 5,5% du capital ont publié un communiqué pour exiger la tenue d'une assemblée générale et contester le lourd plan de restructuration de la société.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi très proche de l'équilibre, à l'image du Dow Jones (-0,03% à 33 976 points) ou du Nasdaq Composite (-0,04% à 12 153 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,09% à 4 154 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0950$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 80,50$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mercredi, les indices des prix à la consommation en Zone Euro à 11h00, les stocks américains de pétrole brut à 16h30, et le livre Beige de la Fed à 20h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une semaine "folle", marquée par le tracé d'une bougie hebdomadaire en long blanc, dont une bonne partie du corps est constituée de sommets historiques successifs, l'heure est à la consolidation de l'avancée, même si le message haussier de fond reste entier, comme le marque l'imminence de la reconquête de la moyenne mobile à 50 jours (en orange) par sa consœur à 20 jours (en bleu foncé). Tout comme les gaps de poursuite visibles en graphique horaire.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7740.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7234.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7740.00 Support(s) : 7234.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime