CAC 40 : Figure en diamant, le sens de sortie sera déterminant

Dans des volumes très timides, en l'absence d'une grande frange d'opérateurs, l'indice CAC40 s'est infléchi en sommet de figure en diamant vendredi (+0,06%) à l'issue d'une semaine phare (+3,69%), dans le sillage d'un soulagement marqué sur le front de l'inflation américaine. Ces récents chiffres d'inflation pour le mois de juin (CPI et IPP) ont été nettement inférieurs aux attentes, amenant les investisseurs à espérer que la Réserve fédérale (Fed) américaine adopte un ton plus accommodant. Même si une nouvelle hausse de taux lors de sa réunion de politique monétaire à la fin du mois semble inévitable.

"Pour l'instant, la Fed évalue l'effet à retardement des augmentations des taux directeurs, tout en surveillant de près les données et l'évolution des turbulences bancaires", s'accordent à dire trois gérants de Jupiter AM dans une note de marché. "Car le chemin qui mène à une éventuelle baisse des taux n'est pas forcément linéaire. Le scénario "Boucles d'or" d'une croissance plus lente contenant l'inflation et entraînant à son tour des baisses de taux cette année semble avoir été repoussé beaucoup plus loin que prévu au début de l'année. Tant que l'inflation ne sera pas retombée à des niveaux acceptables, les taux d'intérêt resteront élevés, ce qui signifie que le positionnement restera sur le fil du rasoir".

Au chapitre statistique vendredi, le déficit mensuel de la balance commerciale est ressorti quasiment à l'équilibre en Zone Euro, battant les attentes. Par ailleurs, la publication de l'indice de confiance des consommateurs américain au sens de l'Université du Michigan, attendu en hausse à 65,5 en données préliminaires, a plutôt agréablement surpris en ressortant à 72.6.

Côté valeurs, Vallourec a limité ses gains à 1,85%, en raison du coup de pompe des cours de l'or noir. Au chapitre des bonnes nouvelles, le groupe de tubes d'acier sans soudure a annoncé jeudi soir anticiper des résultats du deuxième trimestre 2023 "susceptibles d'être supérieurs à ses attentes". Les valeurs du luxe étaient aussi bien disposées à progresser, alors que Burberry a publié des ventes en forte hausse au premier trimestre notamment portées par la Chine En tête du CAC 40, LVMH et Hermès en ont profité pour gagner respectivement 1,7% et 1,6%. Enfin, Air France-KLM a perdu 1,8% alors que la fonds américain Apollo va injecter 500 millions d'euros dans la filiale de composants d'ingénierie et de maintenance de la compagnie aérienne franco-néerlandaise.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de vendredi en ordre dispersé, à l'image du Dow Jones (+0,33% à 34 509 points) et du Nasdaq Composite (-0,18% à 14 113 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a fini sur une note étale à 4 505 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1220$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 74,50$.

A l'agenda ce lundi, l'indice manufacturier Empire State à 14h30. A noter la vive déception suscitée par la publication du PIB chinois au T2, à +6,3 comparé en T2 de l'année dernière, manquant complètement les attentes. On notera que Tokyo restera fermé en raison d'un jour férié.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous sommes au cœur - c'est-à-dire dans sa phase la plus large - , d'une figure en diamant. Pour rappel, il s'agit d'une figure proche d'un losange. Graphiquement, le diamant ressemble à un losange plus ou moins aplati : au début de la formation de la configuration, les cours évoluent à l'intérieur d'un coin qui va en s'agrandissant, puis, à mi-parcours, ils oscillent à l'intérieur d'un triangle qui va en s'amenuisant.

La volatilité intense jeudi 06/07 accrédite cette thèse, tout comme le rebond sur l'ensemble de la semaine passée, à ce stade. Nous arrivons à un niveau proche de la partie haute de ce losange, avec formation d'une mèche haute significative sur la bougie de jeudi 13/07. Plus que jamais, une attitude contrariante pour tout travail sur l'indice est la clef.

Le sens de sortie du diamant sera déterminant.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7410.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7085.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime