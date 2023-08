CAC 40 : Figure en diamant encore valide

(BFM Bourse) - Vendredi, comme pour chacune des séances de la semaine passée, l'indice CAC 40 a clôturé loin de ses points hauts de séance, en grappillant 0,21% ) 7 230 points, dans des volumes timides, les opérateurs se montrant versatils alors que s'ouvrait le symposium de Jackson Hole, traditionnelle grand-messe des argentiers de la planète. L'ouverture ce lundi est attendu dans le vert, dans le sillage d'annonces, par Pékin, de nouvelles mesures de relance, notamment une réduction du "droit de timbre", une taxe sur les transactions boursières, divisée par 2, à 0,05%.

Jerome Powell n'a pas infléchi son discours ni réservé de grandes surprises lors de son discours d'ouverture du symposium. Le président de la Réserve fédérale (Fed) américaine a estimé que bien qu'elle ait passé son pic, l'inflation aux Etats-Unis "demeure trop élevée". Pourtant, les espoirs de baisse des taux d'ici la fin de l'année ont clairement été douchés.

"Nous sommes prêts à relever encore les taux si nécessaire, et nous avons l'intention de maintenir notre politique à un niveau restrictif jusqu'à ce que nous soyons convaincus que l'inflation se rapproche durablement de notre objectif", a poursuivi le banquier central, assurant que la Fed maintenait son objectif de 2% d'inflation.

Au chapitre statistique, deux déceptions à noter: l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne et l'indice de confiance des consommateurs américains (U-Mich en données révisées), tous deux sous les attentes. Concernant le premier, l'indice ressort en baisse plus forte qu'anticipé, à 85,7, au plus bas depuis octobre 2022. L'outil matricielle développé par l'IFO, appelé "Horloge IFO du cycle économique", montre, dans sa dynamique, un mouvement vers la zone dite de "crise".

Côté valeurs, JCDecaux s'est démarqué, prenant 3,2% grâce à un relèvement de recommandation de la part de Deutsche Bank à "acheter" contre "conserver" précédemment. Nanobiotix a gagné 7,1% alors que Jefferies a repris sa couverture à l'achat sur l'action.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé dans le vert la séance de vendredi, à l'image du Dow Jones +0,73% à 34 346 points) ou du Nasdaq Composite (+0,94% à 13 590 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grognoté 0,67% à 4 405 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0820$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 79,60$.

A l'agenda ce lundi, à suivre la masse monétaire M3 en Zone Euro à 10h00. On notera la fermeture de la Bourse londonienne ce lundi, férié.

Du 10 au 18 août, d'un trait, l'indice phare tricolore a fondu d'une borne à l'autre du vaste losange aplati (diamant) qui concentre ses oscillations nerveuses depuis le 24 mai, en rompant au passage la ligne d'encolure d'une figure chartiste baissière à 7 250 points. Une poursuite des oscillations au sein du diamant est envisagée. Toute sortie de ce dernier donnera un directionnel à condition que les volumes, et une fédération sectorielle, soient au rendez-vous... Des signes de fatigue au sein même de ce diamant sont déjà perceptibles. L'englobante baissière du 24 août, au niveau de la ligne médiane du losange, en est un.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 7084.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 7500.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00 / 6885.00

