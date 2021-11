CAC 40 : Fed vos jeux

(BFM Bourse) - Alors que le CAC 40 évolue sur des niveaux de fermeté intense - il a symboliquement battu, en données de clôture, son record historique datant de plus de 20 ans - , les regards se portent ce mercredi sur la Fed, qui achève une nouvelle réunion de travail.

Alors que le gros de cette nouvelle saison de résultats est déjà derrière les marchés, "tous les yeux seront focalisés sur [cette réunion] où les membres du FOMC (le "Comité fédéral d'open market", organe chargée de toutes les opérations de la Fed sur le marché, soit principal outil de la politique monétaire, NDLR) devraient annoncer le début du "tapering" (réduction des rachats d’actifs)" explique le directeur adjoint des investissements chez Mirabaud John Plassard dans sa note matinale.

Selon les prévisionnistes d'iBanFirst, "à partir de mi-novembre ou au plus tard début décembre, le volume des rachats d'actifs devrait diminuer chaque mois de 15 milliards de dollars. Ainsi, en décembre, il ne pourrait être que de 105 milliards de dollars, puis baisser à 90 milliards de dollars en janvier etc…A ce rythme, la banque centrale ne devrait plus effectuer de rachats d'actifs dès juin 2022. Cela lui permettra ensuite de remonter le taux directeur, actuellement situé entre 0% et 0,25%, si la situation économique l'exige, particulièrement si les pressions inflationnistes persistent. Le marché des changes anticipe à ce stade une première hausse du taux directeur en septembre 2022."

La recherche d'ING a une opinion encore plus offensive: "Nous ne pensons pas que les hausses de taux d'intérêt seront loin derrière [cette réunion]. Nous prévoyons depuis un certain temps déjà deux hausses des taux d'intérêt au cours du second semestre de 2022 - une en septembre et une en décembre. Toutefois, compte tenu de l'intensification évidente des pressions inflationnistes, les risques sont de plus en plus élevés que la Réserve fédérale adopte une position plus agressive et procède à trois hausses, à compter de juillet."

La Fed dévoilera ses décisions monétaires à 19h00. La conférence de presse est prévue pour 19h30, Heure de Paris.

Au chapitre statistique, mardi, les données finales de l'indice manufacturier PMI (IHS Markit) sont ressorties sans écart significatif par rapport au consensus, à 58,3 pour l'ensemble de la Zone Euro.

Côté valeurs, la tech' a tiré le CAC vers le haut, à l'image de ses principaux représentants: STMicroelectronics (+1,57% à 41,75 euros), Cap Gemini (+1,57% à 207,10 euros), Wordline (+2,30% à 49,715 euros) et Dassault Systèmes (+2,55% à 51,91 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance dans le vert, à l'image du Dow Jones (+0,39% à 36 052 points) ou du Nasdaq Composite (+0,34% à 15 649 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,37% à 4 630 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1600$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 84,30$.

A suivre à l'agenda statistique ce mercredi, le PMI services américain ISM en données finales à 15h00, l'enquête du cabinet en RH ADP à 13h15 et les stocks de brut à 15h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

A noter, aucune construction d'harami vendredi, et une clôture sur les points hauts de séance, et de semaine. L'allure de la bougie hebdomadaire correspondante est sans équivoque. L'avis sera positif pour ce début de semaine, avec un premier objectif assez facilement caractérisable par la borne haute du gap baissier du 16 août, à 6 885 points. Cet objectif a été atteint dès lundi. Plus haut, les sommets historiques à 6 960 (en données de séance) se profileraient. Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6960.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6748.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6960.00 / 7000.00 Support(s) : 6748.00 / 6600.00 / 6485.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime