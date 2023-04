CAC 40 : Equilibre des forces sous les sommets historiques

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

L'indice CAC 40 est parvenu à inscrire de nouveaux sommets historiques en clôture vendredi (7 577 points), se payant le luxe de grappiller quelques points en toute fin d'une semaine marquée par la consolidation. Deux "moteurs" principaux ont tracté l'ensemble du marché vendredi: Essilor Luxottica (+6,27%) et l'Oréal, qui ont rendu des copies trimestrielles enthousiasmantes.

Les opérateurs ont toutefois dû composer avec des messages divergents concernant l'activité économique en Europe. Si ces indicateurs (PMI), en données préliminaires pour le mois d'avril, ont dépassé les attentes pour les services (56.6), ils ont nettement déçu pour l'industrie (45.5), à l'échelle de l'ensemble de la Zone Euro. La seule composante allemande, à 44 points, constitue une vraie déception. Rappelons qu'un score inférieure à 50 points signifie une contraction de l'activité considérée. Le score de 45.5 mentionné ci-dessus constitue un point base de 35 mois.

"La baisse de la production manufacturière de la zone euro s'explique en partie par les mouvements sociaux en France, où les entreprises ont de toute évidence subi les répercussions des grèves organisées afin de protester contre la réforme des retraites imposée par le gouvernement", interprète Dr. Cyrus de la Rubia, Chef économiste à Hamburg Commercial Bank, qui étaie, de façon rassurante : "Les perspectives d'activité à douze mois sont toutefois demeurées favorables, dans le secteur des services comme dans le secteur manufacturier. Le recul des craintes relatives à une réémergence de la crise énergétique, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et l'espoir que le pic d'inflation ait maintenant été atteint ont en effet incité les entreprises à davantage d'optimisme. Le recul attendu de l'inflation laisse en outre espérer que la BCE mettra bientôt un terme à sa politique de hausse des taux d'intérêt."

Dans les semaines à venir, et en particulier jusqu'au prochain FOMC de mai, les opérateurs vont devoir mesurer les effets de nombreuses années de politique monétaire ferme sur l'économie américaine. "La perte de momentum de l’activité américaine se confirme", analyse Jeanne Asseraf-Bitton, Responsable de la Recherche et Stratégie de BFT IM. "La récession immobilière perdure (pessimisme des constructeurs, recul des permis de construire et des ventes de maisons existantes). La confiance des dirigeants se dégrade, à l’instar des enquêtes régionales dans l’industrie. Le « Livre Beige » décrit une activité atone, une détente du marché de l’emploi, une modération des tensions salariales et de l’inflation. L’indicateur avancé s’enfonce en territoire récessif."

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions sont parvenus à clôturer symboliquement dans le vert, dans des marges très étroites à l'image du Dow Jones (+0,07% à 33 808 points) ou du Nasdaq Composite (+0,11% à 12 072 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grappillé 0,09% à 4 133 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0980$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 76,80$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce lundi, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne à 10h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une semaine "folle" (S15), marquée par le tracé d'une bougie hebdomadaire en long blanc, dont une bonne partie du corps est constituée de sommets historiques successifs, l'heure est à la consolidation de l'avancée, même si le message haussier de fond reste entier, comme le marque la reconquête de la moyenne mobile à 50 jours (en orange) par sa consœur à 20 jours (en bleu foncé). Tout comme les gaps de poursuite visibles en graphique horaire. Dans l'immédiat, une poursuite d'une saine phase de consolidation à plat est envisagée. Signe encourageant, la capacité, tout en consolidant, de l'indice à terminer sur les points hauts hebdomadaires en semaine 16.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7740.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7234.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7740.00 Support(s) : 7234.00 / 7015.00 / 6885.00

