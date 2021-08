CAC 40 : Entrée dans une phase de marché moins linéaire

(BFM Bourse) - Le CAC 40 est parvenu à limiter ses pertes en cours de séance mardi, pour finir en légère baise de 0,28% à 6 819 points, dans des volumes en hausse. Les investisseurs, sans céder à aucune forme de peur, ont ponctuellement pris des bénéfices sur certains dossiers, en particulier sur les équipementiers automobiles. Principal rendez-vous statistique hier: les ventes au détail aux Etats-Unis, qui ont lourdement déçu.

Selon les toutes dernières données fédérales, ces ventes, dans leur assiette la plus large, ont fondu en rythme mensuel d'1.1%, manquant complètement les attentes. Le consensus était à -0.2% et le mois précédent (juin) marquait une hausse mensuelle de 0.7%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont reculé, sans toutefois "corriger", à l'image du Dow Jones (-0,79% à 35 343 points) ou du Nasdaq Composite (-0,93% à 14 656 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,71% à 4 448 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1770$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 67,10$.

A l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité l'indice des prix à la consommation en données finales en Zone Euro à 11h00, les stocks de pétrole américains à 16h30 ainsi que les Minutes de la Fed à 20h00. Pour rappel, J.Powell aura l'occasion de réagir aux informations du Wall Street Journal, signalant que les responsables de la Fed seraient sur le point de se mettre d'accord pour commencer à réduire leur soutien monétaire. Le président de la Fed de Boston, Eric Rosengren, a pour sa part conditionné le début d'un réduction du programme d'achat mensuel d'actifs à un deuxième mois consécutif de très bonne facture sur le front de l'emploi. Pour rappel, le dernier rapport NFP (juillet) est ressorti à des niveaux enthousiasmants, largement au-delà des attentes.

L'information du Wall Street Journal lundi, selon laquelle les responsables de la Fed s'apprêtent à se mettre d'accord pour commencer à réduire la voilure dans environ trois mois si la reprise économique se poursuit, certains d'entre eux poussant même à mettre fin à leur programme d'achat d'actifs d'ici le milieu de l'année prochaine, n'a toutefois causé aucun début de panique à Wall Street.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend haussier reste fermement affirmé. Il ne faut toutefois pas sous-estimer un certain danger lié à l'absence de volumes. En effet, les mouvements sont de ce fait désordonnés et potentiellement sujets à des rappels à l'ordre sévères. Les sommets ne doivent pas susciter la peur mais les aborder avec prudence n'est pas interdit… Un rééquilibrage momentanée des forces en présence n'est donc pas exclu, à la manière de ce qui s'était produit entre le 18 juin et le 05 juillet. Une batterie de statistiques moins engageantes, conjuguée à une actualité géopolitique et sanitaire lourde et des questionnements sur le calendrier monétaire de la Fed laissent augurer l'entrée dans une phase moins linéaire.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6944.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6590.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6944.00 / 7000.00 Support(s) : 6590.00 / 6350.00 / 6250.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime