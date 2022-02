CAC 40 : Entrée dans une phase de haute volatilité

(BFM Bourse) - Le CAC 40 a perdu hier 3,83% à 6 521 points, dans des volumes d'échanges supérieurs de deux fois par rapport à la moyenne, avec le début des hostilités militaires russes en territoire ukrainien. L'indice phare parisien termine toutefois à bonne distance de ses points bas de séance (6 432 points), grâce à l'inversion de vapeur à Wall Street, soutenu par la perspective d'un geste, en réaction, de la Fed. Et donc d'un assouplissement du calendrier de remontée des taux dans ce nouveau contexte. Les principaux indices sur actions ont terminé, à des degrés très différents certes, dans le vert.

"Les banques centrales vont jouer un rôle essentiel dans le retour au calme sur les marchés financiers et certainement retarder les anticipations de mouvement restrictive monétaire. Nous sommes d’une certaine manière dans une situation similaire à mars 2020." peut on lire ce matin dans une note de Richelieu Gestion. "Selon les sanctions qui seront prises, le choc sur la croissance pourrait toutefois mettre à mal les perspectives d’inflation de moyen terme et conduire les institutions à repousser la hausse des taux directeurs. L’évaluation de ces deux forces contraires sera délicate et porteuse d’une grande incertitude."

Le Kremlin a donc désormais franchi le Rubicon: après avoir reconnu, en soutenant ouvertement les indépendantistes dans le Dombass, l'indépendance de deux régions de cette partie Est de l'Ukraine, il est passé à l'offensive militaire ouverte, ce qui constitue une étape supplémentaire dans l'escalade, et matérialise encore davantage l'entrée dans une nouvelle Guerre Froide avec l'Occident. Des nouveaux trains de sanctions ont été prises par les Etats-Unis et l'Union Européenne. "Un boycott économique de la Russie ne serait en soi pas dérangeant pour le commerce international, la Russie ne contribuant au PIB mondial qu'en-dessous de 2%. Cependant, des conséquences sont à prévoir quant au prix du pétrole, déjà marqué par les craintes d'inflation, et le cap symbolique des 100 USD pour le pétrole brut pourrait faire paniquer les algorithmes."

Les repères statistiques ont été relégués au second plan hier. Signalons tout de même que le PIB T4 américain, en données finales est ressorti conforme aux attentes, à +7,0% en rythme trimestriel.

Côté valeurs, une grande frange de la cote a terminé dans le rouge, avec en particulier des pertes de 9,07% à 29,22 euros pour Renault et de 12,15% à 27,30 euros pour Société Générale, deux groupes très implantés en Russie. A l'inverse, les actions de groupes présents dans la sécurité informatique, l'armement et la défense ont tiré leur épingle du jeu, comme Thalès (+4,87% à 88,36 euros) ou Dassault Aviation (+4,18% à 119,5 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé dans le vert, malgré une ouverture dans un rouge très vif. Si le Dow Jones est parvenu in extremis à grappiller 0,28% à 33 223 points, le Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, a gagné 3,34% à 13 473 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 1,50% à 4 288 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1210$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 98,00$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce vendredi, la masse monétaire M3 en Zone Euro et l'indice des prix PCE aux États-Unis à 14h30. Mme Lagarde prendra la parole à 16h00 à l'occasion d'une conférence en ligne dédiée à la guerre en Ukraine.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 760 points, que nous identifiions jusqu'ici comme un plancher progressivement fragilisé, vont céder ce matin, sur gap ample, ouvrant la voie à une nouvelle phase de marché. Rappelons que l'indice a tracé du 16 au 18 février une combinaison de bougies en trois corbeaux. Cette combinaison a dans la foulée été suivie d'une structure d'englobante baissière très significative, accompagnée de volumes loin d'être timides pour une séance rappelons-le, sans repères américains en raison d'un jour férié. La dernière phase de fragilisation du support précité aura donc été agressive. Une phase de haute volatilité s'ouvre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6672.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6390.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6672.00 / 6760.00 / 7120.00 Support(s) : 6390.00 / 6280.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime