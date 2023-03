CAC 40 : Entre SVB et NFP, une journée sportive s'annonce

(BFM Bourse) - Le CAC 40 (-0,12% à 7 315 points jeudi) est attendu en très forte baisse ce vendredi, à l'approche d'une publication très attendue sur l'emploi américain, et au lendemain d'un vif recul des principaux indices américains, après les difficultés dévoilés d'un établissement bancaire spécialisée historiquement dans le financement des dossiers technologiques de la Silicon Valley, SVB Financial Group.

Sur l'emploi, LE chiffre que les opérateurs vont attendre nerveusement, ce sont les créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture), que le consensus chiffre à 224 000, après un pic à plus de 500 000 pour le mois de janvier. Tout écart significatif par rapport au consensus, permettra de jauger de l'importance des tensions persistantes sur le front de l'emploi, tensions elles-mêmes génératrices d'inflation. Un chiffre qui prendra une coloration particulière après la série d’audition de J Powell devant les Parlementaires en première partie de semaine, audition marquée par un durcissement de ton, provoquant une révision à la hausse des taux terminaux chez de nombreux gérants.

Les opérateurs ont eu un avant-goût mercredi, avec la publication du cabinet privé en ressources ADP, qui a mis en évidence des créations de postes de l'ordre de 242 000, dépassant largement les attentes des analystes. Petit soulagement jeudi, avec des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, qui sont ressorties à 211 000, au plus "haut" depuis fin 2022. Ce chiffre, qui éclaire sur les tensions sur le marché de l'emploi étaient régulièrement sous les 200 000 depuis plusieurs semaines.

A suivre donc à 14h30 ce vendredi le rapport NFP, avec dans le détail, la dynamique des salaires horaires, le taux de chômage et les créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture).

Côté valeurs, JCDecaux s'est effondré de 16,9% après avoir publié une rentabilité inférieure aux attentes et livré des perspectives prudentes pour le premier trimestre. Maisons du Monde a perdu 12,7%, alors que ses résultats 2022 ont été plombés par la baisse du pouvoir d'achat des ménages, lui-même rogné par l'inflation. OVHcloud a abandonné 12%, miné par la vente d'environ 5 millions d'actions de la part de deux fonds d'investissements, selon Reuters, avec une décote de 8% par rapport au cours de clôture de mercredi. Dassault Aviation a gagné 12,2% porté par des résultats en nette hausse, avec un niveau de trésorerie disponible jugé "impressionnant" par UBS. L'avionneur a signé la plus forte hausse du SBF 120.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé en territoire rouge vif, à l'image du Dow Jones (-1,66% à 32 254 points) et du Nasdaq Composite (-2,05% à 11 338 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 1,85% à 3 918 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0600$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 74,90$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce vendredi le rapport fédéral mensuel sur l'emploi à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'enchaînement englobante baissière dans de puissants volumes et harami dans des volumes beaucoup plus discrets, en partie haute de mouvement de momentum haussier, libère un potentiel baissier de court terme, potentiel qui gagnerait en ampleur uniquement en cas de rupture de la moyenne mobile à 50 jours (en orange) par sa consœur à 20 jours (en bleu foncé). A noter la clôture proche des points bas de séance mercredi, certes mais l'absence de peur à ce stade. Le combat contre cette moyenne mobile est âpre, et de violentes oscillations hachent cette courbe de tendance qui s'aplatit. L'option d'une consolidation élargie prend forme à ce stade. Avec une première étape de forte volatilité baissière dès ce vendredi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7422.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00

