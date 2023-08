CAC 40 : Echec sur le haut du range

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges. Retour de la volatilité à la bourse de Paris avec une nouvelle séance de consolidation au programme. En effet, les mauvaises nouvelles s'accumulent avec notamment des PMI en début de semaine en Europe toujours très dégradés, en territoire de contraction, et pour certains proches des plus bas du Covid. Les nouvelles en provenance de Chine, sont elles aussi, mauvaises : chiffres macroéconomiques dégradés et des intempéries devraient fragiliser l'activité. Plus d'un million de résidents ont été évacués dans les régions du nord autour de Pékin, de Tianjin et de Hebei. Les problématiques inflationnistes restent omniprésentes avec les attaques russes contre les silos à grains ukrainien. Ces attaques ont renforcé les inquiétudes concernant les approvisionnements alimentaires mondiaux en blé. Désormais le maïs et le soja sont aussi concernés. Les attaques de Moscou et l'abandon, le mois dernier, d'un accord autorisant les expéditions de céréales ukrainiennes à travers la mer Noire ont fait grimper les prix. Hier soir, une nouvelle ombre au tableau s'est ajoutée : l'agence de notation Fitch a abaissé la note de crédit des États-Unis de triple A à double A plus, citant la détérioration des conditions fiscales et de la gouvernance comme argument. Cet après midi les investisseurs accueilleront les chiffres des créations d'emplois non agricoles publiés par ADP à 14h15 puis les stocks de pétrole brut à 16h30, heure française. Concernant la partie microéconomique Believe, Neurones ou encore Claranova sont sous les feux des projecteurs en France.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bougie précédente est de mauvaise facture. Une correction se met en place alors que le chandelier précédent termine sur ses plus bas et affiche un échec sur le haut du range. On profitera donc des rebonds pour vendre en direction des 7100/7080 points, soit le bas du range.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7410.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime