CAC 40 : Discours de Yellen et prix PCE au menu pour la dernière partie de la semaine

L'indice CAC 40 a repris quelques couleurs mercredi (+1,39% à 7 186 points), avec l'appui du reflux des craintes sur les banques, et de bonnes performances boursières du secteur technologique. Le secteur de l'équipement automobile, à fort effet Bêta, a pleinement participé à l'amélioration de l'humeur.

La solidité du système bancaire continue de concentrer toutes les attentions, même si le climat paraît plus apaisé qu'en fin de semaine passée avec la reprise de Credit Suisse par UBS.

Au chapitre statistique, peu de choses à se mettre sous la dent hier. Citons quand même les cibles battues pour les ventes de logements en cours aux Etats-Unis et les stocks de brut. Mais les opérateurs ont déjà clairement les yeux tournés vers la publication vendredi des prix PCE (personal consumption expenditures), mesure de prédilection de la Fed dans son appréciation de la dynamique des prix.

Côté valeurs, les titres à fort Bêta actuel, de la banque et de l'équipement automobile, ont largement surperformé, à l'image de Faurecia (+2,33% à 19,135 euros), Plastic Omnium (+2,34% à 16,21 euros), Valeo (+2,36% à 18,43 euros), BNP-Paribas (+2,69% à 53,37 euros). Les puces ont bondi, dans le sillage des excellentes perspectives affichées par l' Allemand Infineon. Soitec a gagné 3,10% à 139,80 euros, et STMicroelectronics 6,40% à 47,36 euros, prenant la première place du compartiment A de la cote. Enfin, Atos en revanche a fondu de 16,8% alors qu'Airbus renonce finalement à prendre une participation dans la future branche "cyber" de l'entreprise de services numériques.

De l'autre côté de l'Atlantique les principaux indices sur actions ont terminé significativement dans le vert, à l'image du Dow Jones (+1,00% à 32 717 points), et du Nasdaq Composite (+1,79% à 11 926 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,42% à 4 027 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0830$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 73,50$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce jeudi, les données finales du PIB américain au quatrième trimestre à 14h30 et un discours de J Yellen, Secrétaire au Trésor, à 21h45.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Certes les 7 000 points symboliques ont été "sauvés" in extremis en clôture vendredi. Mais le corps rouge de la bougie, par son amplitude, conjugué à la puissance des volumes de transactions, a précipité le croisement désormais imminent de deux moyennes mobiles remarquables: à 20 et 50 jours (respectivement en bleu foncé et orange). Le corps rouge lundi 27/03, certes mince, contenu dans le corps de la bougie rouge de la séance précédente, relativise la durabilité de la réaction technique en cours, tout comme les volumes observés, faibles. Dans l'immédiat, un rééquilibrage des forces en présence est en cours.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7225.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7225.00 / 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6888.00 / 6740.00

