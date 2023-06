CAC 40 : Digestion des décisions de politique monétaire

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Dans des volumes rendus mécaniquement très nourris pour des raisons calendaires (journée des 4 sorcières), le CAC est allé de l'avant vendredi, gagnant 1,34% à 7 388 points, digérant les importantes réunions de politique monétaire de la semaine, pourtant empreinte de fermeté. Le secteur du luxe aura en grande partie permis à l'indice phare de briller sur cette dernière séance de la semaine. La séance, ce lundi, devrait être beaucoup plus calme en l'absence de repère en provenance de Wall Street, qui restera fermée en raison d'un jour férié.

La décision de la BCE de relever de 25 pdb ses taux directeurs (décision très largement attendue), mais surtout les perspectives de hausses supplémentaires, et le ton particulièrement hawkish adopté par Mme Lagarde hier à l'issue de Conseil des Gouverneurs, ont permis à l'Euro de retrouver de l'oxygène, regagnant face au Dollar des niveaux datant du 11 mai.

"Mme Lagarde a été très explicite sur ce point [signaler un nouveau resserrement], et a déclaré qu'il était "très probable" que les taux soient à nouveau relevés en juillet, compte tenu des perspectives d'inflation élevée", relève Francesco Pesole, Économiste chez ING.

"Un cycle de désinflation s'ouvre certes à nous, mais l'inflation sous-jacente reste problématique, particulièrement en Europe, et semble nourrie par un marché du travail toujours robuste et des coût salariaux élevés. La baisse de l'inflation prendra donc du temps, comme reflété par les annonces de la Fed et la BCE, qui n'anticipent pas de retour à leur objectif de 2% avant 2025", analyse Raphaël Thuin, Directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital.

AU chapitre macroéconomique vendredi, RAS sur les données finales des prix à la consommation en Zone Euro, ressorties conformes aux premières estimations pour le mois de mai, en hausse de 5.3% en rythme annuel, hors alimentation, énergie, alcool et tabac (données cœur). Bonne surprise en revanche sur les données préliminaires de l'indice de confiance du consommateur américain (U-Mich), qui est ressorti à 63.9, significativement au-delà des attentes.

Côté valeurs, comme vu en préambule, le luxe a porté le CAC 40, LVMH, Kering et Hermès terminant en progression de 3%, 2,2% et 1,8%, respectivement. Le secteur a pu bénéficier d'un rebond technique après son récent trou d'air boursier mais aussi d'un intérêt d'investisseurs qui se positionnent en amont de la saison des résultats.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont perdu du terrain vendredi à l'occasion d'une séance de consolidation de l'avancée récente, à l'image du Dow Jones (-0,32%) ou du Nasdaq Composite (-0,68%). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,37% à 4 409 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0930$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 71,30$.

A l'agenda macroéconomique ce lundi, à suivre l'indice NAHB du marché résidentiel américain à 16h00.

On surveillera tout particulièrement la valorisation de l'avionneur AIRBUS, alors que s'ouvre le Salon du Bouget.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Alors que l'effet d'attraction du gap du 24 mai (son reliquat, en réalité) s'est fait sentir, le CAC est venu échouer quasiment exactement sur sa borne basse le 14 juin avant de se replier avant la clôture. Séance symétriquement inverse le lendemain, montrant toute la versatilité du marché. L'indice phare est venu en toute fin de semaine combler intégralement ce gap, sans en profiter pour s'émanciper davantage.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7388.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7388.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7088.00 / 7015.00 / 6885.00

