CAC 40 : Deux grands rendez-vous monétaires cette semaine

(BFM Bourse) - A la veille du weekend, le CAC a perdu symboliquement 0,24% à 6 992 points, sans parvenir donc à préserver le seuil symbolique des 7 000 points, dans une volatilité toujours aussi importante en cours même de séance. Les derniers chiffres de l'inflation américaine, au sens des prix à la consommation, qui constituaient le point d'orgue statistique de la semaine, n'ont pas montré de suréchauffement marqué, à l'approche de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (ce mercredi). Ce jeudi ce sera au tour de la Banque Centrale Européenne (BCE) d'achever son Conseil des Gouverneurs. L'occasion d'affiner les probabilités d'un premier resserrement monétaire par action directe sur les taux dès l'échéance de mars.

Dans l'assiette de produits la plus large, les prix ont augmenté davantage qu'anticipé en novembre (+0,8% en rythme mensuel), contre +0,9% en septembre. En données corrigées des éléments volatils (alimentation et énergie), les prix ont progressé de 0,5%, conformément aux attentes, selon les toutes dernières données de l'US Bureau of Labor Statistics. De quoi nourrir la réflexion de la Fed, sans mettre pour autant une pression supplémentaire.

Côté valeurs, le palmarès de l'indice vedette n'a pas mis en évidence de tendance marquée. Le compartiment du luxe, dont le rebond avait été spectaculaire lors du "rallye de soulagement" vis-à-vis de la dangerosité du variant Omicron lundi et mardi, s'est maintenu en territoire négatif ce qui explique l'essentiel du repli de l'indice vu le poids de LVMH (-0,7%) et dans une moindre mesure Kering (-1,1%). Saint-Gobain affichait le recul le plus prononcé (-2,3%, après quatre séances consécutives de hausse), alors que Sanofi et Carrefour ont plutôt brillé (+2,9% chacun).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont grappillé quelques points, les opérateurs s'étant montrés rassurés par l'inflation. Le Dow Jones a gagné 0,60% à 35 970 points, et le Nasdaq Composite 0,73% à 15 630 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,95% à 4 712 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1290$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 72,90$.

A suivre à l'agenda ce lundi, en priorité, le taux de chômage en Italie à 10h00. Dès demain l'agenda statistique se densifiera avec en particulier l'indice des prix à la production au États-Unis.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Omicron aura eu l'effet d'un révélateur de l'hypersensibilité du marché parisien, en particulier de ses dossiers "Growth" (de croissance, dont les multiples de valorisation sont élevés), principalement dans le luxe et la technologie. Résultat: la reprise d'un rally acheteur inconditionnel n'est plus à l'ordre du jour. Une poursuite d'oscillations nerveuses en bande large est à envisager. Bande dont l'amplitude est désormais définie, entre 6 650 et 7 185 points. Entre ces deux bandes, des oscillations nerveuses et hachées sont à anticiper. La forme que prendra la consolidation sera riche d'enseignements.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7185.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6656.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7185.00 / 7500.00 Support(s) : 6656.00 / 6485.00 / 6270.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

