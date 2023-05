CAC 40 : Deux amples dojis de rang, nervosité et indécision dominent

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Le CAC 40 a tracé vendredi, en clôture d'une semaine relativement nerveuse, un deuxième doji d'école, marqueur d'indécision, dans une équation de marché à inconnues multiples. Un marché qui oscille entre le soulagement d'éviter dans l'immédiat une phase de récession outre Atlantique, la résurgence des craintes sur les banques régionales américaines, et les doutes sur la qualité de la reprise économique chinoise.

Le doji est pour rappel une bougie sans corps.

Au chapitre statistique, les opérateurs n'auront guère apprécié la contraction assez nette de l'indice de confiance des consommateurs américains (U-Mich), à 57,7 points en données préliminaires, largement sous la cible.

Au rayon valeurs, Scor a bondi de 9,43% à 25,75 euros, porté par des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes. JCDecaux a reculé nettement (-3,79% à 18,30 euros) après avoir publié des perspectives décevantes pour le deuxième trimestre. Orpea a, de son côté, abandonné 2,8%, l'exploitant de maisons de retraite ayant accusé une perte de plus de 4 milliards d'euros en 2022, plombé par l'inflation et les dépréciations d'actifs.

Les investisseurs continuent par ailleurs de suivre le feuilleton autour du relèvement du plafond de la dette américaine, qui fait l'objet d'un âpre débat entre républicains et démocrates. "La tentation de chaque camp est d’aller jusqu’au bord du gouffre, en espérant que l’adversaire cèdera le premier. Nul ne maîtrise tous les paramètres de ce jeu et un accident ne peut être exclu", jugent les économistes d'Oddo BHF.

Les investisseurs apprécient par ailleurs la reprise des contacts diplomatiques entre Pékin et Washington. Le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan, a rencontré le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, mercredi et jeudi à Vienne, après plus de deux mois de froid.

"Cela peut jouer à la marge. Au vu des dernières statistiques économiques, la Chine a tout intérêt à une accalmie sur le front des relations avec les Etats-Unis", commente Christopher Dembik, directeur de la recherche macroéconomique pour Saxo Banque.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé vendredi une semaine volatile, par une séance à clôture négative, à l'image du Dow Jones (-0,03% à 33 300 points) ou du Nasdaq Composite (-0,36% à 12 284 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,16% à 4 124 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0870$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 69,90$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce lundi, la production industrielle en Zone Euro à 11h00, et l'indice manufacturier de la Fed de NY (Indice Empire State) à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Attention à l'engagement probable de l'indice phare tricolore dans une figure en épaule, tête et épaule au-dessus d'une base graphique matérialisée par le gap haussier du 30 mars, sous les 7 235 points. Nous surveillerons comme le lait sur le feu, la poursuite le cas échéant de ce tracé pour en dégager des scénarios de travail. La rupture des 7 316 points accélérerait les dégagements en direction du niveau précité. Dans l'immédiat, une poursuite d'un équilibrage des forces acheteuses et vendeuses dans une ambiance nerveuse est attendue.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7585.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7316.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7316.00 / 7234.00 / 7088.00

