CAC 40 : Des cartes monétaires rebattues

(BFM Bourse) - Alors que la faillite de SVB a, par ricochet, complètement métamorphosé l'approche des opérateurs quant aux perspectives d'évolution des taux fédéraux, la volatilité est toujours aussi intense sur les marchés actions de part et d'autre de l'Atlantique. Porté par Wall Street et la publication en ligne avec les attentes de chiffres d'inflation (forte mais sans mauvaise surprise), le CAC 40 a regagné du terrain (+1,86% mardi) après la correction de la veille (-2,90%). La tendance aura été portée non seulement par les bancaires, dont l'effet Bêta actuel est puissant, mais également par le luxe et les équipementiers aéronautiques. Au final, Société Générale a gagné 2,26% à 24,47 euros, LVMH 2,41% à 800,50 euros, Hermès 2,57% à 1 734 euros, Kering 2,73% à 565,20 euros, BNP-Paribas 3,08% à 57,88 euros, Airbus 3,40% à 122,1 euros et Safran 3,53% à 133,1 euros.

Pas de surprise concernant la publication statistique majeure mardi, à savoir les IPC (indices des prix à la consommation), pour le mois de février. Les prix ont progressé de 6% en rythme annualisé, pour le panier de produits le plus large. A suivre ce mercredi un programme riche sur ce plan avec entre autres, l'indice manufacturier Empire State, les ventes au détail et les prix à la production.

"En une semaine, les anticipations sur le taux terminal de la Fed ont fait les montagnes russes passant de 5.45% en fin de semaine dernière à 5.70% après le discours offensif de Jerome Powell devant le Congrès pour finir à 4.8% [hier] matin après la déroute de la Silicon Valley Bank (SVB), constate Thomas Giudici (Auris Gestion), dans son rendez-vous du lundi.

"Les cartes pour les futures hausses de taux ont été rebattues et les investisseurs s’attendent désormais à ce que la Fed, voulant éviter une crise financière du type de celle de 2008, passe son tour pour ce mois-ci, sans que le combat contre l’inflation ne soit pour autant fini."

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont significativement rebondi, à l'image du Dow Jones (+1,06% à 32 155 points) et surtout du Nasdaq Composite (+2,14% à 11 428 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 1,68% à 3 920 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0740$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 72,40$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi côté américain les indices des prix à la production, l'indice Empire State et les ventes au détail à 13h30. A noter que la BCE achève demain son Conseil des Gouverneurs. Un relèvement de 50 points de base est attendu, sauf énorme surprise. Le contenu des débats entre hawkish et dovish (respectivement militant pour une politique restrictive, ferme, et plus accommodante et mesurée) sera scruté.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le tracé d'une bougie en englobante baissière marquée, en vue hebdomadaire, en sommet de tendance, sur des niveaux de résistance (sommets historiques), milite a minima pour un réajustement correctif, première phase de l'entrée en consolidation large au-dessus des 7 000 points symboliques. Si ce niveau devait céder, encore plus sur gap, le message baissier prendrait corps, avec à la clef une succession de jambes de correction et de rebonds techniques.

On notera par ailleurs, en vue journalière, la rupture très nette de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé). L'oscillatoire RSI est en pleine navigation d'une borne à l'autre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7225.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7225.00 / 7422.00 Support(s) : 7000.00 / 6740.00 / 6420.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime