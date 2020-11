CAC 40 : Dernière séance d'un mois de novembre ensoleillé

(BFM Bourse) - En l'absence de repères en provenance de Wall Street, fermée jeudi en raison de Thanksgiving et rouverte pour une demi-séance seulement vendredi, le marché parisien, a achevé la semaine dans de relatives bonnes dispositions, faisant preuve d'une résistance importante aux tentations de prises de bénéfices à ce stade. La consolidation à plat s'est poursuivie, et c'est déjà beaucoup (voir plus bas). L'indice phare parisien, le CAC 40, a gagné 0,56% vendredi à un cheveu des 5 600 points, dans un marché porté par de nouvelles annonces sur un potentiel vaccin contre le Covid-19. Dans un contexte de déconfinement progressif en Europe, la Bourse de Paris a également profité de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne laissant la porte ouverte à de nouvelles interventions pour soutenir l'économie.

Au chapitre statistique, peu de choses à se mettre sous la dent vendredi. On relèvera néanmoins les données préliminaires du PIB français au troisième trimestre en hausse d'un trimestre sur l'autre de 18.7%, au-dessus des toutes premières estimations (18,2%).

Côté valeurs, EDF (+11,03% à 12,99 euros) a profité d'un relèvement de recommandation de Citigroup, et d'informations de presse selon lesquelles un accord entre Paris et Bruxelles se profile sur la restructuration de l'électricien et la réforme de la tarification du nucléaire. Toujours sur le compartiment A de la cote, Air France (+4,82% à 5,396 euros), et Vallourec (+4,80% à 30,805 euros), valeurs à fort effet d'amplification cette année, ont complété le podium.

De l'autre, côté de l'Atlantique vendredi, repères très limités, avec une demi-séance seulement vendredi au lendemain d'un jour férié chômé. Dans des volumes faméliques, l'indice Dow Jones est parvenu à grappiller 0,13% à 29 910 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,92% à 12 205 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,24% à 3 638 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1960$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 44,60$.

À l'agenda statistique ce lundi, à suivre en priorité, outre Atlantique, l'indice PMI de Chicago à 15h45 et les ventes de logements en cours à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Deux points (liés au demeurant) sont particulièrement intéressants à noter sur la configuration graphique de court terme sur l'indice phare:

1) Après la puissance libération d'énergie acheteuse du 09 novembre, a qui a vu les 5 000 points psychologiques voler en éclats, la consolidation consécutive jusqu'au 13 s'est construite sans mouvement correctif, et intégralement au-dessus du corps allongé de la bougie remarquable du 09.

2) Un redémarrage précoce le 16, dans des volumes qui ne se sont pas essoufflés.

C'est finalement la structure même de cette consolidation, qui s'est mué progressivement en mouvement ascendant peu volatile, qui en dit long sur la détermination du camp acheteur. La "tenue" de la moyenne mobile à 20 heures (en bleu foncé en vue horaire) est à ce stade aussi intéressante que prédictive.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5725.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5343.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5725.00 / 6000.00 / 6200.00 Support(s) : 5343.00 / 5000.00 / 4515.00

