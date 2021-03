CAC 40 : Dans une zone de questionnement

(BFM Bourse) - Dans des volumes toutefois discrets, le CAC 40 a regagné hier les 6 000 points symboliques, alors qu'il s'approche désormais de la partie haute d'une figure de consolidation élargie en cours de tracé. La situation sanitaire et vaccinale continue d'occuper les esprits. Confrontée à des problèmes de livraisons de vaccins au cœur d'un vif différend entre Bruxelles et Londres, l'UE s'est dite prête jeudi dernier à bloquer les exportations d'AstraZeneca, lors d'un sommet virtuel auquel a également participé le président américain Joe Biden.

Emmanuel Macron a par ailleurs jugé que l'Europe devra "améliorer" et "compléter" sa réponse économique et budgétaire à la crise sanitaire afin que la relance soit "plus vigoureuse" et ne diverge pas trop de celle des États-Unis. Outre Atlantique justement, l'accélération très nette du rythme des vaccinations outre Atlantique qui soutient la cote. Alors que son objectif de 100 millions d'injections dans les 100 premiers jours de mandat sera explosé, Joe Biden l'a tout simplement... doublé, à 200 millions d'injections de vaccin, dans le même horizon de temps !

Soulagement concernant la situation ubuesque dans le Canal de Suez, où les autorités égyptiennes en charge de la gestion du passage hautement stratégique annoncent que le porte-conteneur qui bloquait totalement l'accès est désormais remis dans le bon axe, libérant l'étroit corridor. Plus de 10% des livraisons du commerce mondiale étaient gelées...

Aucun chiffre macroéconomique majeur ne figurait à l'agenda lundi. Nous retrouverons des repères dès ce mardi et pour le reste de la semaine (voir plus bas). Semaine qui sera, pour rappel, écourtée à la Bourse de Paris, le Vendredi Saint étant traditionnellement chômé.

Côté valeurs, le secteur bancaire a chancelé, mais au final a résisté face au "séisme" Archegos. BNP-Paribas s'est contracté de 1,94% à 50,67 euros, Crédit Agricole de 0,69% à 12,15 euros, et Société Générale de 2,41% à 21,705 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé, mais on retiendra la très bonne résistance du secteur bancaire face aux secousses du dossier Archegos. Le Dow Jones a commencé la semaine par une hausse de 0,30% à 33 171 points et le Nasdaq Composite a reflué de 0,60%, parvenant tout de même à préserver le seuil technique des 13 000 points. Le S&P 500, indice élargi, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a terminé la séance sur une note étale (-0,09% à 3 971 points).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1760$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 61,20$.

À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité l'indice des prix de l'immobilier S&P CS (20 agglomérations représentatives) aux Etats-Unis à 15h00 et surtout l'indice de Conference Board de confiance du consommateur américain à 16h00. Il est attendu en hausse significative à proximité des 97 points.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le CAC 40 a désormais comblé intégralement le "Gap Covid" du 24/02, fossé de cotation ample. Cet événement est majeur sur le plan technique, et montre, par son absence d'hésitation lors du comblement un surcroit de confiance. Désormais, nous arrivons dans une zone dite d'allégement.

Le questionnement sur une diminution du degré d'exposition aux actions s'intensifie pour nombre d'investisseurs. Sans que le directionnel ne change pour autant. Ces questionnements pourront se traduire momentanément par une phase très technique et hachée entre deux bornes, révisées entre 5 870 et 6 200 points.

Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir. Une phase de consolidation élargie pour les prochains jours est l'une des options les plus crédibles. L'indice en définit actuellement l'amplitude.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6000.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6135.00 / 6578.00 Support(s) : 6000.00 / 5758.00 / 5568.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

