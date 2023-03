CAC 40 : Credit Suisse sur le devant de la scène

(BFM Bourse) - Les investisseurs vont continuer de focaliser leur attention sur le secteur bancaire aujourd’hui. En effet, après un week-end de négociation, UBS a accepté de racheter le Crédit Suisse pour 3,25 milliards de dollars. Dans le cadre de l'accord, la Banque Nationale Suisse a accepté d'offrir à UBS une ligne de liquidité de 100 milliards de francs suisses assortie d'une garantie de défaillance de la Confédération, a déclaré le ministère suisse des finances.

En attendant la décision de la Banque Centrale Américaine, mercredi, concernant ses taux directeurs, la Réserve fédérale américaine et cinq banques centrales, dont la Banque Centrale Européenne notamment, ont décidé d'une action coordonnée de grande ampleur, visant à augmenter la liquidité accessible via leurs accords de swaps existants. A partir du lundi 20 mars, les opérations à 7 jours en dollars américains ne seront plus hebdomadaires mais quotidiennes. Ce mécanisme devrait permettre d'ajuster rapidement la fourniture de dollars en cas d'éventuelles tensions soudaines. Ce mécanisme sera maintenu au moins jusqu'à la fin du mois d'avril d’après la Banque Centrale Européenne. Par ailleurs, Christine Lagarde doit s’exprimer cet après-midi.

Du coté des valeurs, on surveillera Stellantis, qui a annoncé dépenser plus de 200 millions d'euros pour fabriquer une usine en Algérie. La construction de l'usine sera achevée d'ici le mois d'août et la production est prévue pour la fin de l'année. Le site aura une capacité de production de 90 000 véhicules par an.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En données journalières, la configuration technique est dégradée. Les derniers chandeliers indiquent une pression vendeuse. En effet, les chandeliers vendeurs ont une taille importante et leurs sommets respectifs ne sont pas encore attaqués par les acheteurs. On surveillera désormais les replis vers la zone des 6800 points avant de se positionner à l'achat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7000.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7000.00 / 7168.00 / 7225.00 Support(s) : 6844.00 / 6740.00 / 6610.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime