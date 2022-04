CAC 40 : Craintes d'un durcissement de ton de la Fed

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 a perdu mardi 1,28% à 6 645 points, dans des volumes en hausse, validant encore davantage les 6 760 dans leur rôle technique de résistance. A noter l'effet d'amplification, sur le compartiment A de la cote, des valeurs qui avaient le plus souffert en début d'invasion russe en Ukraine: Société Générale (-5,58% à 22,66 euros), Plastic Omnium (-6,17% ), Renault (-6,18% à 23,005 euros, et Faurecia (-6,88% à 22,61 euros). Par ailleurs, l'approche de la publication des Minutes de la Fed ajoutent de la tension. Les opérateurs tenteront ce mercredi d'y décrypter les prochaines intentions de la puissante Institution monétaire qui doit faire face à une tr!s forte inflation. L'intervention de Mme Brainard, membre du Board, lors d'une conférence organisée par la Fed de Minneapolis, a été relativement offensive quant à la trajectoire monétaire à adopter. Pour rappel, la Fed a relevé ses taux d'intérêts fédéraux (Fed Funds) de 25 points de base lors du dernier FOMC en mars.

Un ton offensif qui soulève en creux des questions de ce côté-ci de l'Atlantique également. "Alors que les tensions inflationnistes devraient perdurer, la BCE n'aura", selon Thomas Giudici, co-responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion, "pas d'autre choix que d'accélérer la normalisation de sa politique monétaire, probablement plus rapidement que ce qu'anticipe le marché, avec une hausse des taux dès septembre."

Au chapitre statistique hier, les données finales du "PMI services" (IHS Markit) pour le mois de mars en Zone Euro sont ressorties, à 55,6 points, au-delà de la cible. Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête PMI : "L'atténuation de l'impact du variant Omicron ayant permis une plus grande réouverture de l'économie de la zone euro, l'activité de la région a de nouveau augmenté à un rythme soutenu en mars, prolongeant ainsi le rebond de la croissance survenu après le ralentissement observé en janvier." RAS en revanche pour l'ISM services américain, ressorti en ligne avec les attentes.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi dans les rouge, les valeurs de croissance étant le plus pénalisées par les anticipations de remontée des taux. Si le Dow Jones, mieux armé, s'est contracté de 0,80% à 34 641 points, le Nasdaq Composite, à fort biais "Growth" a perdu 2,26% à 14 204 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 1,26% à 4 525 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0880$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 102,30$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mercredi, l'indice des prix à la production en Zone Euro à 11h00, les stocks de brut outre Atlantique à 16h30 et les traditionnels Minutes de la Fed à 20h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 760 points, que nous identifiions jusqu'ici comme un plancher progressivement fragilisé, ont cédé, sur gap ample jeudi 24/02, ouvrant la voie à une nouvelle phase de marché. Rappelons que l'indice a tracé du 16 au 18 février une combinaison de bougies en trois corbeaux. Cette combinaison a dans la foulée été suivie d'une structure d'englobante baissière très significative, accompagnée de volumes loin d'être timides pour une séance rappelons-le, sans repères américains en raison d'un jour férié. La dernière phase de fragilisation du support précité aura donc été agressive. Le pullback de vendredi 25/02 aura été d'une précision chirurgicale. Une phase de haute volatilité s'est ainsi ouvert. Le marubozu d'école tracé mardi 01er/03 en est une première étape. Deuxième étape vendredi 04/03 avec une bougie de même type (ouverture sur les points hauts, clôture sur les points bas) dans des volumes encore plus nourris. Une nouvelle jambe baissière s'ouvrirait sous les 6 000 points, déjà rompus lundi 07/03, avant la formation d'un rebond de contestation. Nous avons assisté mercredi 09 mars à une première phase de rebond de contestation explosive, qui a rejeté l'indice sur sa moyenne mobile à 100 heures (en orange en vue horaire), courbe qui conserve un biais baissier marqué. Le gap de mercredi 16 mars ne constitue pas un signal de retour à l'achat, et la phase haute volatilité n'est par conséquent pas encore achevée. La configuration, sous forme de combinaison de bougies, en trois corbeaux noirs sur les trois dernières séances de la semaine 12, invite à la plus grande prudence. Comme le prouve le harami tracé immédiatement après une reconquête des 6 760 points, pour une seule clôture, celle du 29 mars. Avis négatif proposé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6760.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6500.00 / 6055.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime