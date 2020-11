CAC 40 : Consolidation, mais pas de retournement

(BFM Bourse) - Les marchés avaient besoin de marquer une pause après une ascension fulgurante. Les catalyseurs, depuis l’annonce des vaccins, manquent à l’appel et une légère aversion au risque a été détectée hier par un rebond du Yen et du Dollar US. Ce n'était visiblement que temporaire.

Entre les cas de Covid qui ne cessent d’augmenter, les reconfinements, et de mauvais chiffres macroéconomiques toute la semaine aux Etats-Unis, les arguments étaient suffisants pour justifier cette pause. Les demandes hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis hier ressortent moins bonnes que prévu avec 742 000 inscriptions contre 709 000 attendues. Les ventes au détail Lundi étaient aussi moins bonnes que prévues.

Mais le marché price l’avenir et l'optimisme d’un retour à la normale sur le plan sanitaire et donc social et économique. Même si cela prendra du temps, il est clair que la lumière est au bout du tunnel … manque plus qu’à en sortir.

Et l’avenir à court terme, hormis le risque sanitaire à l’approche de fêtes d’année, une période majeure pour les commerçants, c’est aussi le plan de relance budgétaire américain. Le président du groupe démocrate au Sénat a indiqué en effet que les discussions pouvaient reprendre selon la volonté de McConnell, son homologue républicain. Le plan de relance pourrait flirter avec les 3000 milliards de dollars, preuve que le besoin est encore bien présent, montant souhaité par Joe Biden. Une nouvelle qui va donc dans le sens d’un rejet de l’aversion au risque à nouveau et peut être avec le weekend, d’un regain d'intérêt pour les marchés.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L’indice parisien reste donc dans son range entre 5340 et 5500 points avec toujours un léger biais haussier en Intraday, ce pourquoi les achats sur replis peuvent être privilégiés. Nous attendions un repli plus prononcé, mais force est de constater que les vendeurs n’arrivent pas à faire replier l’indice CAC40 sous 5400 pts pour commencer. On restera donc en phase avec la volonté du marché de consolider, sans amorcer de véritable correction avec avant le weekend un biais neutre / haussier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 5518.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 5344.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5518.00 / 5600.00 Support(s) : 5344.00 / 5214.00

