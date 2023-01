CAC 40 : Consolidation autour des 7 000 points

(BFM Bourse) - Un début de séance ce lundi en territoire vert est attendu à la Bourse de Paris, dont l'indice phare, le CAC 40, est parvenu à grappiller vendredi 0,63% à 6 995 points, au lendemain d'une séance marquée par des prises de profits. La psychologie de marché reste de toute façon positive, sans être inconditionnellement acheteuse, du fond de craintes 'entrée en récession des principaux pôles économiques de la planète (Chine, Etats-Unis, Europe), et de ton ferme de la part des grands banquiers centraux.

Au chapitre statistique, les indices des prix à la production en Allemagne ont, poour le mois de décembre, ralenti moins fortement que prévu, et les ventes de logements anciens ont dépassé la barre des 4 millions outre Atlantique le mois passé.

"Alors que les marchés financiers ont intégré, ces dernières semaines, la combinaison d’une résilience économique et de banquiers centraux plus souples, le ralentissement économique devrait se poursuivre et les banques centrales devraient rester, malgré tout, restrictives en 2023, ce qu’ont d’ailleurs rappelé les membres directeurs des principales banques centrales à Davos", explique Alain Guélennoc, président du directoire de Federal Finance Gestion.

Côté valeurs, Imerys s’est adjugé 4,43% à 38,69 euros porté par l’initiation à l’achat de la part de Kepler Cheuvreux. A contrario, Michelin a perdu 1,98% à alors que Royal Bank of Canada a dégradé son conseil sur la valeur à "performance sectorielle" contre "surperformance" auparavant. GL Events a pris 7,1% après avoir fait état d’un rebond spectaculaire de ses revenus sur l’exercice 2022, de 77% sur un an.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé dans le vert, à l'image du Dow Jones (+1% à 33 375 points) et du Nasdaq Composite (+2,66% à 11 140 points), bien aidés par Netflix et Alphabet. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 1,89% à 3 972 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0890$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 81.70$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce lundi, l'indice de confiance du consommateur en Zone Euro à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare tricolore a amorcé hier, sur bougie au corps rouge allongé, sans ombre, une légitime phase de correction, limité en valeur absolue, au regard de l'avancée initiale depuis le début de l'année. L'amplitude de cette phase de prises de profits servira de cadre à une figure de consolidation à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 1.12 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 1.05 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 1.12 / 1.15 / 1.17 Support(s) : 1.05 / 1.04

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

