CAC 40 : Confrontation de masses d'air, perturbations à prévoir

La semaine passée aura rimé avec souffrance pour le CAC40 qui aura perdu plus de 3%, sous l'effet du ton particulièrement ferme des grandes banques centrales et de l'absence de mesures de relance en Chine, dont les prévisions de croissance sont revues à la baisse par les grandes banques américaines et agences de notation.

Le Président de la Fed a réitéré, devant la Commission bancaire du Sénat, la "probable nécessité" de serrer davantage le robinet monétaire, pour lutter contre une inflation persistante, quitte à pénaliser le marché de l'emploi, lui-même sous forte tension.

Cette défense "mordicus" de sa politique monétaire hawkish fait suite à la décision la semaine passée du relèvement de 25 points de base des taux directeurs européens à l'issue du Conseil des Gouverneurs. Par ailleurs hier, La BoE (Banque d'Angleterre) a surpris les marchés en procédant à une hausse plus forte que prévu, de 50 points de base, de la rémunération de la livre sterling....

"Partout dans le monde, les banques centrales sont confrontées à des taux d'inflation de base tenaces", acte Ulrike Kastens, Economiste Europe.

"Malgré la forte hausse des taux d'intérêt, le risque que l'inflation reste trop élevée pendant trop longtemps reste élevé. La Banque d'Angleterre s'en tient donc à juste titre à son "biais de resserrement". Elle pourrait devenir encore plus restrictive si la dynamique de l'inflation s'avérait plus persistante que prévu. Dans ce contexte, de nouvelles hausses de taux ne sont pas à exclure."

L'ambiance était en outre plombée par la publication vendredi d'une batterie d'indicateurs d'activité PMI en Europe. Toutes les cibles sont complètement manquées. En particulier, la composante industrielle allemande ressort à 41.0, au plus bas depuis... mai 2020. La composante services en France, attendu à 52.2, s'effondre à 48.

Dr. Cyrus de la Rubia, Chef économiste à Hamburg Commercial Bank, a commenté l'enquête: "Après deux trimestres consécutifs de contraction, le risque d'une nouvelle baisse du PIB de la zone euro au deuxième trimestre s'est accentué en juin, en raison notamment de la faiblesse de l'activité du secteur des services en France. Même dans l'hypothèse d'une confirmation de notre scénario de base – celui d'une croissance légèrement positive de la zone euro au deuxième trimestre –, la courbe baissière de l'indice PMI Composite annonce un deuxième semestre difficile pour les entreprises privées de la zone euro, caractérisé par un repli général des carnets de commandes au cours des prochains mois".

Outre Atlantique, des indicateurs équivalents étaient publiés, avec à la clef de mauvaises surprises également, notamment sur le front de sa composante industrielle, ressortie à 46.3. l'indice PMI "composite" est retombé à 53 au moins de juin, marquant également un ralentissement par rapport au mois de mai (54,3).

On rappellera que par construction, un score inférieur à 50 évoque une contraction du secteur considéré, et à l'inverse, un score supérieur à la barre des 50 évoque une expansion. Ces enquêtes sont réalisées auprès de directeurs des achats, pour la propension de ces professionnels, par nature-même de leur activité, à "sentir" la santé des affaires dans les prochains mois. D'où leur nom de PMI (Purchasing Managers Index).

Côté valeurs, SES-imagotag a plongé (-58,3%) après les accusations d'irrégularités comptables de Gotham City Research, un fonds qui parie sur la baisse du titre. La société a répondu jeudi soir, assurant que le rapport du fonds comportait des "inexactitudes grossières", se réservant le droit d'ester en justice. Air France (-5,60%) était très largement boudée par les investisseurs.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont perdu du terrain sur la dernière séance de la semaine, à l'image du Dow Jones (-0,99% à 15 829 points) ou du Nasdaq Composite (-1,01% à 13 492 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,77% à 4 348 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0900$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 69,40$.

A l'agenda ce lundi, à suivre en priorité l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, attendu en baisse à 90.7.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La décroissance des points hauts successifs (24 avril, 19 mai, 16 juin) est désormais caractérisée.

Nous surveillions vendredi le gap tracé jeudi. Il a été préservé en clôture, avec de surcroît une clôture de la bougie hebdomadaire sur ses points bas. Ce qui vient dégrader davantage la configuration de court terme.

Un passage en vue hebdomadaire laisse deviner un début de figure chartiste peu avenant.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7410.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7088.00 / 7015.00 / 6885.00

