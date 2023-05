CAC 40 : Combinaison de bougies en trois corbeaux noirs, en cours de formation

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Après le seul luxe mercredi, puis l'automobile et la technologie jeudi, ce sont en particulier les valeurs liées à l'énergie qui ont participé à la poursuite du reflux du marché. Hier Engie a perdu 2,15% à 13,94 euros, Schlumberger 2,19% à 41,96 euros, GTT 2,58% à 92,50 euros, Total Energies 3,27% à 55 euros et Vallourec 3,43% à 10,29 euros. En revanche, STMicroelectronis parvenait à limiter les dégâts (-0,33%), et Soitec à prendre soudainement de la hauteur (+7,74%) dans le sillage de NVidia (+24,37%), et d'une note d'analyste. Par ailleurs, Aramis Auto a bondi de 13,9% grâce à de bons résultats semestriels.

Le fabricant de puces, initialement spécialiste des cartes dites graphiques, à destination du marché des loisirs vidéoludiques, profite d'un raz-de-marée de la demande en semi-conducteurs à destination de programmes utilisant l'intelligence artificielle. D'où des perspectives qui ont enthousiasmé le marché lors de la publication de son exercice trimestriel décalé.

Au chapitre statistique, outre Atlantique, le PIB du T1, en données préliminaires, est ressorti à +1,3% d'un trimestre sur l'autre, battant des attentes cantonnées à +1,1%. Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sont ressorties pour la semaine écoulée à 229 000 nouvelles unités.

Le marché reste tourmenté par le dossier de la dette américaine, les négociations entre l'administration Biden et le camp républicain au Congrès demeurent infertiles, chaque partie dénonçant à l'autre de soutenir des propositions budgétaires trop radicales. Dans ce contexte, l'agence de notation Fitch a placé la note "triple A" des USA sous surveillance. Rappelons que le Trésor américain estime que le défaut de paiement des Etats-Unis pourrait survenir dès le 1er juin. L'exécutif démocrate a, par ailleurs, exclu de recourir à un passage en force en invoquant le 14e amendement de la Constitution.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé jeudi, le Dow Jones se contractant de 0,11% à 32 764 points, et le Nasdaq Composite bondissant de 1,71% à 12 698 points, sous l'effet d'entraînement de NVidia. Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,88% à 4 151 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0730$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 71,80$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce vendredi, outre Atlantique un programme dense, avec les prix PCE, les commandes de biens durables à 14h30, les revenus et dépenses des ménages et les niveaux de stocks des grossistes à 14h30, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich) à 16h00. Ce dernier est attendu à 58.7 en données révisées.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous mettions sous surveillance rapprochée le seuil des 7 310 points, qui a été enfoncé, sur gap ample, dans une forte volatilité, et dans un niveau de volumes en hausse. Une courte réaction s'est opérée en fin de séance à partir de la borne haute du mince gap du 30 mars, niveau qui reste menacé. Prochaine cible baissière: les 7 088 points, avant une réaction de contestation.

Attention à l'engagement d'une combinaison en trois corbeaux, qui serait validé en cas d'ouverture au dessus des 7 229 points, et clôture en deçà.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7585.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7234.00 / 7088.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime