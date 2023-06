CAC 40 : Combinaison de bougies en harami, prudence à court terme

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

En l'absence de repère en provenance de Wall Street, restée clos (Juneteenth -journée de commémoration de la fin de l'esclavage), et sans indicateur statistique majeur, le CAC 40 s'est replié lundi de 1,01% à 7 314 points, en partie sous l'effet de la poursuite du reflux du secteur du luxe. Hermès a perdu 1,28%, Kering 1,69% et LVMH 1,75%.

Les opérateurs digèrent progressivement les tons hawkish employés par les banques centrales américaine et européenne la semaine passée.

"La Fed et la BCE ont (dé)montré leur incapacité à prédire les chiffres d’inflation et naviguent donc à vue pour déterminer la marche à suivre, ce qui contribue à de fortes divergences entre leurs anticipations et celles du marché", analyse Thomas GIUDICI, Responsable de la gestion obligataire d'Auris Gestion.

"C’est du côté de la Fed que celles-ci sont les plus fortes [...]". M Giudici voit "le discours de la Fed comme une posture visant à donner des gages aux membres les plus hawkish et maintenir ancrées les anticipations d’inflation. Nous tablons donc toujours sur une pause de la Fed avec le maintien des taux directeurs sur un plateau élevé jusqu’à la fin de l’année."

A l'inverse, Christian Scherrmann, Economiste US DWS, retient que "le président de la Fed, Jerome Powell, a réitéré la volonté des participants de poursuivre la hausse des taux, tout en soulignant qu'il était "prudent" d'attendre cette fois-ci - en fin de compte, le graphique à points (dot plots) n'est pas un plan d'action et les décisions seront prises d'une réunion à l'autre, a-t-il ajouté. Bien qu'il n'y ait pas eu de discussion sur la manière dont les deux hausses prévues seront effectuées, M. Powell a réaffirmé son approche "réunion par réunion"."

Pour rappel, la Fed a laissé ses taux inchangés (rémunération des Fed Funds à 5,25%) tandis que la BCE a décidé de de relever de 25 pdb ses taux directeurs (décision très largement attendue). Mais les perspectives de hausses supplémentaires, et surtout le ton particulièrement hawkish adopté par Mme Lagarde hier à l'issue de Conseil des Gouverneurs, ont permis à l'Euro de retrouver de l'oxygène, regagnant face au Dollar des niveaux datant du 11 mai.

Du côté des valeurs, le luxe a souffert, comme vu plus haut, et les groupes de BTP et de concessions Vinci (-4%) et Eiffage (-5,4%) ont reculé alors que le Conseil d'Etat a rendu, selon Les Echos, un avis au gouvernement dans lequel il émet un feu vert à une potentielle surtaxe sur les sociétés d'autoroutes, mais sous conditions. Projet qui a été confirmé ce matin par le Ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, sur France Télévisions. Safran (+1,74%) et Airbus (+0,23%) profitait du coup de projecteur lié à l'ouverture du Salon aéronautique du Bourget.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0930$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 71,00$.

A l'agenda macroéconomique ce mardi, à suivre en priorité les mises en chantier de logements et permis de construire à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Alors que l'effet d'attraction du gap du 24 mai (son reliquat, en réalité) s'est fait sentir, le CAC est venu échouer quasiment exactement sur sa borne basse le 14 juin avant de se replier avant la clôture. Séance symétriquement inverse le lendemain, montrant toute la versatilité du marché. L'indice phare est venu en toute fin de semaine combler intégralement ce gap, sans en profiter pour s'émanciper davantage. D'ailleurs, le harami baissier tracé lundi nous invite à conserver une attitude particulièrement prudente.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7410.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7088.00 / 7015.00 / 6885.00

