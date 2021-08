CAC 40 : Calme plat

(BFM Bourse) - Le CAC 40 termine sur une baisse franchement symbolique. Après 3% de hausse la semaine dernière, on aurait pu s’attendre bien légitimement à quelques prises de bénéfices d’autant que la période la plus creuse de l’année débute tandis que celle des résultats s’achève. Il n’y a donc plus de vrais catalyseurs pour alimenter le formidable élan haussier des dernières séances.

Il ne reste qu’un débat très mal tranché sur le renoncement par la FED de sa politique accommodante. Les interventions des membres de la FED se multiplient comme si il fallait préparer les esprits à la fin de l’argent facile. En effet, l’inflation ne serait peut-être pas si « transitoire » que cela et il faudrait finir par l’admettre. Pour le moment, les opérateurs ne prennent pas vraiment ombrage de la multiplication des mises en garde. Il pourrait en être différemment demain avec la publication des chiffres de l’inflation américaine

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La semaine se termine par une hausse au-delà des 6800 points et il n’y a pas de résistance fiable à court terme. Le chiffre assez rond des 6850 points peut susciter un besoin de prendre quelques bénéfices mais techniquement rien de moins sûr car le courant acheteur est devenu sourd à tout appel à la prudence.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme même si le mouvement haussier semble surfait

On prendra soin de noter qu’un franchissement clair avec volumes des 6550 points a ravivé la tension à l’achat. Une rupture des 6350 points relancerait, en revanche la dynamique du camp vendeur.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6850.00 / 7000.00 Support(s) : 6800.00 / 6750.00 / 6660.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime