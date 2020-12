CAC 40 : CAC 40 : Toujours entre deux eaux juste avant la FED

(BFM Bourse) - (BFM Bourse) – Malgré un début de séance marqué par un gap baissier par rapport à la séance précédente, le CAC 40 est resté dans les mêmes zones de progression au-dessus du support des 5520 pts, et a terminé en clôture à 5530.31 avec un gain de 0.04%

La fin d'année commence à se faire sentir, avec des habillages de portefeuille, dans un contexte marqué par un certain optimisme porté par le début de campagne de vaccination dans certains pays comme les USA, ou la grande Bretagne. Certains évoquent aussi le début de la treve des confiseurs qui est normalement la période entre Noel et le jour de l'an où il ne se passe d'ordinaire pas grand chose. Le manque de volatilité laisse à penser que les marchés pourraient finir l'année sur ces niveaux.

En grande Bretagne, il commence à y avoir une spéculation à Westminster (principalement parmi les députés conservateurs) selon laquelle un accord sur le Brexit serait proche et pourrait être voté à la Chambre des communes lundi et mardi prochains. Même si ces spéculations étaient déplacées, les responsables de l'UE se sont montrés plus positifs concernant l'état des négociations, un envoyé allemand auprès de l'UE aurait déclaré qu'il était encore possible de parvenir à un accord d'ici la fin de la semaine et le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré qu'il pensait que les deux parties constataient des progrès. En outre, parmi les annonces concernant le post-Brexit, certaines visant à stimuler l'économie britannique rapportés par le FT pourraient également être utiles à l'Europe. Une spéculation suggérerait que le Trésor britannique engagerait des réformes fiscales qui renforceraient l'attrait de la ville de Londres pour les fonds de capital-investissement et d'infrastructure, et une seconde insinuerais que le Royaume-Uni est en train d'élaborer des plans pour transformer Londres en une plaque tournante du transport maritime qui pourrait rivaliser avec Singapour en réformant la taxation au tonnage.

Du coté des Etats-Unis, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,14%, le SP 500 a gagné 1,30%, le Nasdaq Composite a progressé de 1,25%. Ces trois indices de référence étant portés par Apple qui prévoit d'augmenter sa production d'iPhone de 30% au premier semestre 2021. L'optimisme des investisseurs, porté par une avancée sur les mesures de relance avant ce qui devrait être la confirmation d'une politique monétaire accommodante lors de la dernière réunion de l'année de la Réserve fédérale a contribué à stimuler les achats d'actifs. De plus, l'optimisme apporté par l'arrivée d'un vaccin grandit, et contribue à favoriser cette hausse des indices. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a invité les principaux dirigeants du Congrès à se rencontrer dans le but de finaliser un accord de dépenses gouvernementales massif et de parvenir à un accord sur un nouveau plan d'aide contre les coronavirus. Les investisseurs seront attentifs aux nouvelles déclarations de la FED qui va s'exprimer ce soir, certains anticipent des annonces sur de possibles baisses de taux à venir.

Un point sur les matières premières avec l'or qui reste sous 1850 $, ce qui place le métal jaune dans une configuration baissière a horizon court terme malgré ses derniers records historiques en aout de cette année. Le WTI se maintient malgré des stocks en baisse. En effet, le stock hebdomadaire de pétrole brut à 1,973 M depuis la dernière semaine. Mais cette hausse est aussi motivée par la baisse du dollar, ainsi que par la perspective des prochaines annonces de la FED. Le WTI reste positif autour de 47,75 $.

Du coté des devises, la paire de devises euro dollar semble se stabiliser autour des 1.2150, sa tendance haussière de fond pourrait provoquer une poursuite en direction de la prochaine zone de résistance à 1.2230. Les paires de devises concernant la livre sterling pourraient rester volatiles selon les nouvelles qui viendront alimenter le débat autour du Brexit.

En Europe, la pandémie de COVID19 fait rage en Irlande, en Angleterre, et en Allemagne ou un durcissement des mesures sanitaires entrent en vigueur. L'Espagne commence aussi à être durement touchée, ce qui laisse à penser que la pression pourrait encore durer au moins quelques semaines.

Pour cette séance, la diffusion des PMI en Allemagne, en zone Euro, et en Grande Bretagne devraient attirer l'attention des investisseurs. A 14h30, les chiffres de vente au détail aux USA, ainsi que les Indices de prix à la consommation au Canada pourraient apporter un peu de volatilité sur les marchés. A 16h30, les stocks de pétrole brut apporteront des réponses sur les causes de la hausse du WTI. Entre le Brexit, les plans d'aide, les vaccins, les chiffres macro et micro économiques même majeurs passent au second plan, mais c'est à 20h00 avec la conférence de presse de la FED, que les marchés risquent de subir une certaine volatilité.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

D'un point de vue technique, le CAC 40 reste au-dessus de sa zone horizontale des 5520 points, et malgré une ouverture sur un gap baissier hier, l'indice de la place Parisienne a su reprendre le fil de la tendance en se stabilisant dans sa zone habituelle depuis deux semaines. Le risque baissier n'est pas écarté. Un retour sur la zone de support intermédiaire des 5450, puis 5343 reste tout à fait envisageable.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5620.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5520.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5620.00 / 5725.00 / 6000.00 Support(s) : 5520.00 / 5343.00 / 5000.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

