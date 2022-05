CAC 40 : C'est nerveux, très nerveux

(BFM Bourse) - Après une première partie de séance en surnage, le CAC 40 a repris le chemin de la baisse, entraîné par Wall Street qui au lendemain d'une rebond significatif a retracé ses gains, sur fond de grande nervosité après la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed. Au final l'indice phare parisien (-0,43% à 6 368 points) a tracé une bougie rouge au corps très allongé, quasiment sans mèche, en structure d'englobante baissière, à proximité immédiate d'un garde-fou technique...

Les opérateurs auront eu du mal à se fédérer après la décision pourtant attendu de la Fed de relever de 50 pdb ses taux directeurs. tout en annonçant le début de la réduction progressive de son bilan. Si de prochaines hausses des taux d'une ampleur équivalentes sont sur la table, J. Powell a tenu à préciser que des hausses d'ampleur supérieures (75 pdb) n'étaient pas "activement envisagées" par les membres du Board. Un ton moins agressif que ce que le marché craignait depuis le début de la semaine, et qui a permis - un temps seulement- un mouvement de détente sur les rendements des obligations d’État.

Au chapitre statistique, les opérateurs ont pris connaissance d'une contraction de 0,5% de la production industrielle française au mois de mars, en rythme mensuel, manquant les attentes. Par ailleurs, les nouvelles inscriptions aux allocations chômage, outre Atlantique, sont chiffrées à 200 000 nouvelles unités sur la semaine passée.

Côté valeurs, Airbus a gagné 6,28% à 109,02 euros après avoir triplé son bénéfice au premier trimestre. L'avionneur maintient ses perspectives pour l'année 2022 et va augmenter la cadence de production mensuelle de sa gamme A320 d'ici 2025. Legrand a limité ses gains à 1,51% à 83,20 euros dans le sillage de ventes dynamiques au premier trimestre 2022. Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires en croissance de 17,8% par rapport à la même période de 2021, à 1,97 milliard d'euros. Après avoir été en hausse, ArcelorMittal cède finalement près de 2% malgré l'annonce d'un bond de ses résultats au premier trimestre de son exercice 2022, grâce à une hausse des cours de l'acier et malgré l'impact de la guerre en Ukraine sur les volumes. Lanterne rouge du CAC, Crédit Agricole lâche plus de 4%, en raison de la forte baisse des bénéfices trimestriels, plombés par d'importantes provisions liées à son exposition à la Russie et à l'Ukraine. Contrairement à Société Générale (+1,5%) qui a vu ses profits trimestriels progresser de plus de 20% à 1,57 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2022, malgré sa présence en Russie.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont très lourdement reflué jeudi, à l'image du Dow Jones (-3,12% à 32 997 points) ou du Nasdaq Composite (-4,99% à 12 317 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 3,56% à 4 146 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0520$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 108,70$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce vendredi, le rapport fédéral mensuel sur l'emploi américain, rapport NFP pour Non Farm Payrolls. Les opérateurs y guetteront les signes de tensions sur le marché de l'emploi, l'une des bases de travail essentielles pour la Fed dans la construction de sa politique monétaire pour les mois à venir.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En deux séances seulement, l'indice phare parisien a nettoyé deux reliquats de gaps, l'un haussier, du 16 mars, l'autre baissier, du 25 avril, actant de nouveau le scénario d'une dérive latérale autour des 6 500 points. Les volumes sont mis sous surveillance, tout particulièrement sur les navigations rapides éventuelles d'une borne à l'autre ou sur les ruptures, le cas échéant, de l'une ou l'autre de ces bornes. La borne basse, vers 6 380 points, a été de nouveau rompue hier, sur combinaison de bougies en englobante baissière.

La décroissance des points hauts successifs est désormais très nette: 05/01, 10/02, 29/03, 21/04, 29/04.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6760.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6055.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

