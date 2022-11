CAC 40 : Biais baissier des volumes

(BFM Bourse) - En l'absence de repères américains, Wall étant resté fermé pour Thanksgiving, les initiatives auront été limitées à la Bourse de Paris jeudi. On notera que Wall Street rouvrira ce jeudi, pour une séance écourtée seulement. Autant dire une demi-séance désertée, une très large frange d'investisseurs étant occupé à digérer cette pauvre dinde, qui elle, n'aura pas connu d'action de grâce... Hier le CAC 40 aura grappillé 0,42% à 6 707 points, sur des niveaux inédits depuis le 21 avril. Les opérateurs ont continué de décrypter les dernières Minutes de la Fed, publiés mercredi soir.

Ce compte-rendu était une occasion franche d'affiner les perspectives de taux neutre et d'anticiper l'allure à venir de la courbe des Fed Funds. Tout en jugeant de la nécessité d'une poursuite de la lutte contre l'inflation, les membres pensent "approprié", dans leur majorité, le scénario d'un ralentissement de la hausse des Fed Funds. Une courbe ascendante, donc, mais un peu plus plate, avec un point d'arrivée (taux terminal) qui peut être important.

Pour rappel, alors que le tassement dans la progression des IPC américains avait laissé auguré, il y a deux semaines, un adoucissement relatif de la politique monétaire de la Fed, les signes d'une poursuite du durcissement se sont en effet, par la suite multipliés. James Bullard le président de l'antenne de Saint-Louis de la Réserve fédérale américaine, connu pour ses positions "faucon", a déclaré que les taux devraient évoluer au-dessus de 5% pour juguler l'inflation.

Au chapitre statistique, les investisseurs auront eu la bonne surprise de constater la progression plus forte qu'anticipé de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, à 86,3. Le Directeur de l'IFO, Dr Klaus Wohlrabe, a apporté les clefs de lecture suivantes: "Dans l'industrie manufacturière, l'indice a nettement augmenté, les entreprises étaient nettement moins pessimistes quant à l'avenir, mais dans les industries à forte intensité énergétique, l'incertitude s'est encore accrue. [...] Les attentes se sont quelque peu redressées, mais sont restées profondément pessimistes."

Aux valeurs à Paris, Elior a clôturé en tête du SBF 120 (+10%) après avoir indiqué que Derichebourg (+8,4%) pourrait lui apporter sa branche services dans le cadre de la revue de ses options stratégiques. Rémy Cointreau termine non loin de l'équilibre après avoir cédé plus de 4% dans les premiers échanges. La perspective d'une croissance moins forte au second semestre inquiète toujours les investisseurs malgré des résultats semestriels de grande qualité. Le regain d’appétit pour le risque a bénéficié aux valeurs massacrées sur la cote parisienne depuis le début de l’année. Orpea a gagné 3,7%, Atos 5% et Faurecia 2,3%.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0410$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 78.40$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, le PIB T3 allemand, déjà publié à 08h00, en hausse de 0.4% en rythme trimestriel.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du vendredi 25 novembre.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La rally amorcé le 04/10 s'est traduit par un retour franc sur une zone de résistance à 6 550 points. La capacité à s'en affranchir dans de forts volumes viendrait ouvrir la voie à une poursuite de ce rally d'octobre. C'est ce niveau qui est justement en cours de redéfinition, avec une congestion autour des 6 600 points. Dans l'immédiat, l'incapacité à créer de nouveaux points hauts laisse augurer a minima une respiration. Une courte phase corrective en direction de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) peut également prendre corps à tout moment, d'autant plus qu'une divergence cours / volumes s'installe.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6898.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6390.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6898.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime