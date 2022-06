CAC 40 : Beaucoup de bruit pour rien ?

(BFM Bourse) - Les décisions des grandes banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique continuent de rythmer nerveusement l'activité dans les salles des marchés. Hier la Fed achevait (bien après la clôture à Paris) une nouvelle réunion de son Comité de politique monétaire par un relèvement de 75 points de base de ses Fed Funds, scénario qui commençait à être largement intégré par le marché, notamment au vu des derniers chiffres de l'inflation. Pour rappel, la hausse des prix atteint désormais aux Etats-Unis 8,6% en rythme annualisé, énergie et alimentation incluses.

De façon plus surprenante, la Banque Centrale Européenne a tenu hier un Conseil des Gouverneurs extraordinaire, d'urgence (même si ce terme ne fait pas partie de son intitulé) pour tenter de circonscrire l'incendie. Ulrike Kastens, Economist Europe, DWS, note que "la tension croissante due à l'élargissement des spreads sur les marchés obligataires de la zone euro a un impact : la Banque centrale européenne y répond par une politique de réinvestissement plus souple dans le cadre du PEPP. Mais surtout, elle annonce un nouvel instrument « anti-fragmentation » pour lutter contre un élargissement permanent et non justifié des taux de rendements. Bien que la conception de cet outil soit encore floue, l'annonce de sa mise en place devrait soulager quelque peu les marchés."

"Dans l'ensemble, cela devrait également donner à la BCE la possibilité de relever les taux directeurs plus rapidement et de manière plus agressive, l'élargissement des spreads étant limité dans une certaine mesure. La BCE est susceptible d'annoncer ce nouvel outil dès juillet, date à laquelle elle pourrait augmenter les taux directeurs pour la première fois depuis 2011." Soulagement tout relatif et très timide au regard des clôtures certes en hausse, du CAC 40 et du DAX hier (1,35% respectivement et 1,36%) et des données de préouverture, à l'équilibre ce matin.

Franck Dixmier, directeur de la gestion obligataire du groupe d'assurance Allianz, souligne que ce communiqué n'apporte en fait rien de nouveau par rapport à ce qui avait été communiqué lors de la réunion de la semaine dernière. "Handicapée dans sa capacité à relever les taux sans être entravé par l’impact négatif d’un durcissement des conditions monétaires sur les pays aux finances publiques les plus fragilisées (au premier rang desquels l’Italie), la BCE semble perdre ses repères", note le gérant. "Beaucoup de bruit pour rien, et une crédibilité qui n’en sort pas grandie".

Côté chiffres statistiques hier, tout était à côté de la cible hier que ce soit pour la dynamique de la production industrielle en Zone Euro, et pour les Etats-Unis: les ventes au détail (-0,3% en données mensuelles), l'indice manufacturier Empire State qui bascule en territoire négatif, ou les prix à l'import.

Côté valeurs, le secteur automobile (équipementiers compris) qui avaient très significativement reflué au tournant de la semaine, a repris du terrain, avec un effet Bêta ample, sans parvenir toutefois à terminer sur les points hauts de séance: Valeo a gagné 4,48% à 19,725 euros, Renault 4,72% à 25,395 euros, et Faurecia 4,96% à 20,62 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mercredi dans le vert, à l'image du Dow Jones (+1,00% à 30 668 points) ou du Nasdaq Composite (+2,50% à 11 099 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,46% à 3 789 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0430$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 116,00$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi, l'indice manufacturier Philly Fed et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine, puis de la première séance de la semaine suivante, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance. Le tableau est sombre. Un peu d'air néanmoins à très court terme avec l'absence de formation d'une combinaison en trois corbeaux hier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6177.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6177.00 / 6600.00 / 6792.00 Support(s) : 5826.00 / 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime