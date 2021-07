CAC 40 : Beaucoup d'hésitation après la BCE

(BFM Bourse) - Nous mettions hier en avant une oblique baissière à 6530 points et le CAC 40 a buté juste au-dessous des celle-ci hier, avant de revenir sur les 6480 points en fin de séance après la BCE, zone de support à très court terme.

Concernant la BCE, comme souvent, la montagne a accouché d'une souris, et alors que l'on attendait des annonces de nouvelles mesures éventuelles, il faudra attendre en septembre, ce qui a limité la hausse du marché hier, mais ne l'a pas fait non plus se retourner, malgré des signes d'essoufflement, dans un marché qui logiquement a plus de mal à progresser après la forte hausse depuis ses plus bas du début de la semaine, et alors que la situation n'a pas vraiment changé depuis lundi.

L'incertitude demeure, et nous preferons rester prudent, en attendant de voir si nous parvenons à dépasser ou non cette oblique baissière qui pourrait provoquer une nouvelle vague de consolidation.

En attendant, nous restons neutre pour le moment entre 6350 et 6530 points.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'indice CAC 40 permet d'identifier une tendance baissière à court terme.

Le support à 6350.00 points correspond à un seuil graphique mineur.

La résistance à 6530.00 points correspond à un seuil graphique majeur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6530.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6350.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6530.00 / 6646.00 / 6687.00 Support(s) : 6350.00 / 6250.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

