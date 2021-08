CAC 40 : Aucun obstacle

(BFM Bourse) - Les résultats d’entreprises continuent d’alimenter la hausse et les opérateurs ne veulent se fier qu’à cela. Les atermoiements sur le renoncement ou non par la FED de sa politique accommodante ne les intéressent plus. Les données du travail américain militent pour un soutien de la FED et les commentaires de hauts responsables de l’institution ne vont pas dans ce sens. Au bout du compte qui croire ? Le rouleau compresseur de la hausse ne veut pas freiner pour si peu et il continue sans complexe d’accumuler les records. Les vendeurs se jettent dans le fossé de peur d’être broyés.

L’après-midi promet néanmoins de la volatilité avec la publication des chiffres mensuels officiels de l’emploi. Le Chômage est attendu en baisse tout comme, paradoxe oblige, les créations d’emploi. En deçà des 800 000 postes, l’argent facile continuerait à couler à flots. Sinon réduction des achats d’actifs pour la rentrée. Tout donc pour être prudent !

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Lundi, le CAC 40 a donc clôturé sur une belle hausse. Il a ainsi débordé la résistance des 6670 points ce qui lui ouvrait la porte symbolique des 6700 points. Mardi, il réalise l’exploit et rien ne semble vouloir l’arrêter ! Si maintenant les 6750 points sont clairement débordés, il faudra envisager les 6800 points. Ces derniers vont-ils se transformer en résistance symbolique ?

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est positif sur l’indice CAC 40 à court terme même si le mouvement haussier semble surfait

On prendra soin de noter qu’un franchissement clair avec volumes des 6550 points a ravivé la tension à l’achat. Une rupture des 6350 points relancerait, en revanche la dynamique du camp vendeur.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6780.00 / 6800.00 Support(s) : 6750.00 / 6660.00

