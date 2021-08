CAC 40 : Au-delà des 6700 points !

(BFM Bourse) - L’optimisme fait son retour en ce début de mois d’août et le CAC 40 s’offre ainsi un record annuel en séance tout en renouant avec les niveaux d’il y a 21 ans. Le variant Delta est semble-t-il oublié au profit de résultats d’entreprises qui continuent d’impressionner. Le CAC 40 évolue donc sur un petit nuage et s’approprie les 6700 points sans complexe. Les marchés américains retrouvent également le chemin des records et la baisse des taux favorise nécessairement les marchés actions puisqu’il n’y aurait pas « d’autres voies possibles pour investir ». Cassandre ajouterait bien qu’il faut tout de même se méfier de l’impact des chiffres de l’emploi américain à venir mais l’on se souvient que bien qu’elle eut raison, elle ne fut pas entendue…

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Lundi, le CAC 40 a donc clôturé sur une belle hausse. Il a ainsi débordé la résistance des 6670 points ce qui lui ouvrait la porte symbolique des 6700 points. Mardi, il réalise l’exploit et rien ne semble vouloir l’arrêter !

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est positif sur l’indice CAC 40 à court terme même si le mouvement haussier semble surfait

On prendra soin de noter qu’un franchissement clair avec volumes des 6550 points a ravivé la tension à l’achat. Une rupture des 6350 points relancerait, en revanche la dynamique du camp vendeur.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6700.00 / 6750.00 Support(s) : 6400.00 / 6550.00 / 6685.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

