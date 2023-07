CAC 40 : Après la Fed place à la Bce

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges. Nouvelle séance importante à la bourse de Paris avec comme point d'orgue la Banque Centrale Européenne à partir de 14h15 pour connaitre sa décision sur ses taux directeurs puis se tiendra sa conférence de presse à partir de 14h45. Un sondage Refinitiv donne une estimation consensuelle de 3,75%, soit une augmentation de 0,25 point de pourcentage par rapport au taux actuel. En attendant les investisseurs pourront réagir aux décisions et annonces rendues hier soir à savoir notamment un relèvement de la part de la Fed de son taux de référence d'un quart de point. L'institution a déclaré que d'autres augmentations pourraient être nécessaires, mais le président de la Fed a déclaré que les économistes de la banque centrale étaient revenus sur leur avis selon lequel l'économie entrerait en récession. On pourra aussi regarder de près le comportement du compartiment automobile après l'annonce par le groupe Volkswagen d'un rapprochement surprise avec son rival chinois XPeng dans le but de renforcer sa présence sur le marché très concurrentiel des véhicules électriques dans le pays. Le secteur de la publicité devrait se satisfaire des bons résultats de Meta : chiffre d'affaires et bénéfices supérieurs aux attentes. Téléperformance en revanche devrait être pénalisée dans les premiers échanges après avoir abaissé son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour 2023, évoquant un "environnement macroéconomique qui devrait rester difficile au second semestre".

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice parisien vient de réintégrer son range comme anticipé hier. Ainsi, on pourra surveiller tous les rebonds en direction de la borne haute du range donc vers 7400 pour ouvrir des positions vendeuses avec comme principal objectif le bas du range à 7100 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7410.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime