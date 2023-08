CAC 40 : Amazon et Apple vont animer la séance

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges. Les États-Unis vont fortement influer sur le comportement des opérateurs à Paris ce jour. En effet, les investisseurs réagiront tout d'abord aux résultats publiés hier soir après la cloche à Wall Street. Tout d'abord Apple a enregistré un nouveau repli de son chiffre d'affaires. C'est le troisième trimestre consécutif d'un tassement des ventes marqué par une décélération des ventes d'iPhone. Le résultat net et les revenus trimestriels ressortent respectivement à 19,9 milliards de dollars et 81,8 milliards. Apple devrait donc peser sur la tendance à l'ouverture. Apple c'est 7,62% du S&P500, 3,65% du Dow Jones et surtout 12,10% du Nasdaq. Le marché était légèrement déçu avec une post cotation à la clôture en léger rouge suite à la publication. En revanche chez Amazon c'était une bonne surprise, le titre s’appréciait entre +6 et +8% après annonce. D'autres valeurs comme Coinbase ou encore Airbnb publiaient aussi sans surprendre. Sur le plan macroéconomique, les opérateurs restent prudents alors que les rendements du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis neuf mois. Le gouvernement américain a en effet annoncé une augmentation de ses emprunts dans les mois à venir. Ce jour à 14h30 une batterie de statistiques américaines autour du marché du travail devrait animer les premières minutes de cotation à New York. Sur le marché parisien on suivra particulièrement Atos ce jour. Alors que le titre enchaine les séances de forte baisse, les négociations visant à vendre une partie du groupe à Daniel Kretinsky suscitent l'inquiétude de parlementaires français, qui considèrent que cela pourrait compromettre l'indépendance de la dissuasion nucléaire française.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement l'indice est toujours sous pression baissière. En cas de rebond vers les moyennes mobiles on pourra de nouveau initier des positions vendeuses afin de viser le bas du range vers 7100 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7410.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00 / 6885.00

