CAC 40 : 5500 pts atteint ... et maintenant ?

(BFM Bourse) - Première bonne nouvelle, les essais de Pfizer et Biontech il y a une semaine. Hier, Moderna annonce à son tour un taux d’efficacité de son vaccin de 94.5%. Les marchés apprécient et poursuivent leur ascension. Cette seconde nouvelle n’a toutefois pas eu le même effet que la première, moins violente, mais tout aussi encourageante.

C’est alors que les opérateurs ont changé de psychologie depuis une semaine et même s’il est encore trop tôt pour confirmer qu’un vaccin sera disponible au grand public prochainement, à quel prix, pour qui … et si cela aura pour effet de revenir sur le plan économique à un niveau équivalent à celui d’avant février … La dynamique reste clairement positive.

Certains indices en profitent plus que d’autres à l’image de l’indice Dow Jones ou le CAC40, alors que d’autres comme le DAX ou le Nasdaq montent, certes, mais moins vigoureusement que ses homologues. +0.47% pour le DAX et +0.63% pour le Nasdaq alors que le Dow Jones gagnait +1.6% ou encore l’IBEX +2.6%. On assiste donc à un rattrapage des plus délaissés, qui ne pouvait avoir lieu qu’avec une bonne nouvelle. C’est chose faite.

La rotation sectorielle attendue est en cours mais pourrait encore durer des semaines le temps d’avoir notamment plus d'informations sur les cas de Covid, de connaître la réalité de la situation des entreprises et économique pour que l’essai soit transformé et que la visibilité soit de nouveau possible à échéance supérieur à une semaine. Car les cas de contamination aux Etats-Unis atteignent encore des records avec désormais plus de 246 000 décès.

Bouygues a annoncé céder plus de 16 millions de DPS d’Alstom, BBVA et Banco de SABADELL d’envisager une fusion et TESLA va en décembre intégrer l’indice S&P500.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L’indice CAC40 a rallié l’objectif des 5500 pts, une résistance Daily non négligeable. La phase de stabilisation actuelle indique la tendance du marché à tenir des niveaux clés, ce support des 5328 pts, et tant que ce sera le cas, aucun signe de retournement à l’horizon. Même si les accélérations haussières pourraient être relativement limitées le temps quelques jours au moins, le biais haussier restera privilégié, plutôt en opérant sur repli entre 5400 et 5350 pts, que sur des accélérations haussières.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 5510.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 5344.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 95E5S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5510.00 / 5600.00 Support(s) : 5344.00 / 5214.00 / 5000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime