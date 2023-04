CAC 40 : +13% au 1er trimestre, marqué par une crise bancaire !

(BFM Bourse) - Soulagé par une confirmation d'un ralentissement des prix de part et d'autre de l'Atlantique, le marché parisien aura passé une dernière partie de semaine dans d'excellentes dispositions, avec un franc rebond des valeurs les plus attaquées du 10 au 20 mars, sur la banque, l'équipement automobile, et la technologie. Le début d'incendie bancaire rapidement maîtrisé n'aura pas gâché le bon bilan du CAC 40 sur le premier trimestre: +13,11% !

Outre Atlantque, les prix PCE (personal consumption expenditures), hors alimentation et énergie, n'ont progressé "que" de 0,3% en février, contre un mois de janvier à +0,6%. Le consensus laissait certes augurer un ralentissement de la hausse des prix, mais moins important (+0,4%). De quoi alléger la pression sur la Fed alors qu'elle a eu fort à faire ses dernières semaines pour éteindre un début d'incendie provoqué par la faillite de la Silicon Valley Bank. La justification d'un ralentissement de son propre rythme de hausse des taux gagne mécaniquement en crédit, bien que cette tendance à la décélération des prix doit naturellement s'inscrire dans le temps. Dans tous les cas, ce chiffre des PCE est d'autant plus "impactant" qu'il s'agit de la mesure privilégiée par la Fed dans son appréciation de l'inflation.

Un peu plus tôt dans la journée, les opérateurs prenaient acte du ralentissement de la hausse des prix à la consommation dans l'ensemble de la zone euro au lendemain de l'annonce d'une tendance similaire en Allemagne et en Espagne. Le taux d'inflation annuel dans la zone euro a en effet reculé en mars pour le cinquième mois consécutif, grâce à l'accalmie des prix de l'énergie. Il ressort à 6,9% sur un an, après 8,5% en février, selon Eurostat. A noter toutefois, une hausse de l'inflation sous-jacente (qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie) à 5,7% ce qui pourrait conduire la BCE à remonter encore ses taux.

Côté valeurs, BNP-Paribas a gagné 1,25% à 55,21 euros, Dassault Systèmes 1,60% à 37,87 euros et Wordline 2,19% à 39,11 euros. Hors indice phare, Air France-KLM a terminé la semaine en hausse de 4,2%, plusieurs analystes ayant affiché leur soutien au titre de la compagnie aérienne dont Deutsche Bank. Le bureau d'études est passé à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 2,30 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en territoire vert, dans des marges confortables, à l'image du Dow Jones (+1,26% à 33 274 points) et du Nasdaq Composite (+1,74% à 12 221 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,44% à 4 109 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0800$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 78,90$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce lundi, le PMI industriel en Zone à 10h00 (données finales pour mars), ainsi que l'ISM manufacturier à 16h00 (données finales pour mars aux Etats-Unis).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Symboliquement le CAC est allé effacer rapidement le reliquat du gap du 10 mars en séance jeudi, retraçant l'ensemble des pertes subies depuis le début de la crise bancaire. Un passage rapide sous les 7 225 points laisserait augurer un deuxième épisode de correction, tandis que le maintien au-dessus rimerait avec engagement dans une phase de consolidation sous les sommets.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7422.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7422.00 / 7500.00 Support(s) : 7000.00 / 6888.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime