CAC 40 : 11 bougies vertes sur douze depuis le début de l'année

(BFM Bourse) - L'entame de 2023 est décidément unidirectionnelle sur le marché parisien, son indice phare, le CAC 40, parvenant à grappiller 0,48% à 7 077 points, dans des volumes relativement épais, portant son avance depuis le 1er janvier à +9,32%.

Les opérateurs ont pris connaissance mardi de l'indice ZEW de confiance dans l'économie allemande, qui est ressorti en très vive hausse, repassant en territoire positif de façon inattendue, à +16,9. Une première depuis février 2022, "soit le mois du début de la guerre d'Ukraine" note le président du ZEW, le professeur Achim Wambach.

Le score montre "une amélioration notable de la situation économique au cours des six prochains mois. La situation plus favorable sur les marchés de l'énergie et les freins sur les prix de l'énergie imposés par la Confédération y ont contribué. De plus, les opportunités d'exportation pour l'économie allemande s'améliorent grâce à la levée des restrictions Covid en Chine. En conséquence, les anticipations de bénéfices des secteurs orientés vers l'exportation et à forte intensité énergétique se sont sensiblement améliorées. La perspective d'une nouvelle baisse du taux d'inflation conduit à une amélioration des attentes pour les secteurs liés à la consommation".

En revanche, l'indice Empire State (indice manufacturier de la Fed de New York) a plongé à -32,9, manquant complètement les attentes et pesant sur le DJIA (voir plus bas). Enfin, en Chine, la croissance du pays a atteint 2,9% sur un an au quatrième trimestre et 3% en moyenne sur l’ensemble de 2022, le chiffre le plus bas depuis 1976 si on fait exception de l’année 2020 marquée par le sceau de la pandémie.

Côté valeurs, Engie a cédé 5,5%. Dans une note publiée ce mardi, Bank of America a dégradé de deux crans son opinion sur la valeur à "sous-performance". UBS de son côté a indiqué percevoir des risques sur les résultats financiers du groupe à partir de cette année, notamment en raison de la baisse des prix du gaz. Au rayon des smallcaps, Abionyx a gagné 13,6% portée par de bons résultats cliniques pour sa molécule phare, CER-001.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi en ordre dispersé, le Dow Jones se contractant de 1,14% à 33 910 points et le Nasdaq Composite parvenant à grappiller 0,14% à 11 095 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a fini en très légère baisse de 0,20% à 3 990 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0810$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 81.40$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mercredi, les indices des prix à la consommation en Zone Euro à 11h00 et pour les Etats-Unis, les prix à la production et les ventes au détail à 14h30, l'indice NAHB du marché résidentiel américain à 16h00 et le Livre Beige de la Fed à 20h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le début de l'année, l'indice phare parisien n'aura tracé qu'une seule bougie au corps rouge, preuve de la capacité, même en cas de clôture négative (05/01 par exemple), à mobiliser les acheteurs en cours même de séance. Les trajectoires des moyennes mobiles courtes et longues s'éloignent désormais, renforçant l'interprétation du sentiment acheteur. Naturellement on interprétera le creux des volumes lundi à l'aune de l'absence de nombreux opérateurs (et d'initiatives) en l'absence de repères en provenance de Wall Street, resté fermé pour un jour férié.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6760.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 6760.00 / 6520.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime