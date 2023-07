Cac 40 : Les prix à la consommation ralentissent en zone euro, le CAC 40 repasse les 7500 points

(BFM Bourse) - La Bourse de Paris débute la semaine en hausse après la publication des chiffres de l'inflation en zone euro pour le mois de juillet. Le ralentissement des prix dans la région entretient l'espoir d'une pause des hausses de taux par la BCE.

Après un début de séance hésitant, la Bourse de Paris accélère à la hausse ce lundi à la mi-séance. Le CAC 40 progresse de 0,44%, de retour à des plus hauts de mi-mai, à 7509,32 points. Vendredi, la place parisienne avait bouclé une journée intense sur une modeste hausse de 0,15%, portant ses gains hebdomadaires à 0,6%.

L'indice parisien qui avait été un peu chamboulé par un indice manufacturier décevant en Chine, est parvenu à renverser la vapeur avant un agenda chargé tant au chapitre macroéconomique que sur le front des entreprises. L'indice des directeurs d'achat (PMI) en Chine s'est établi à 49,3 points en juillet, après 49 en juin, ce qui témoigne encore d'une contraction de l'activité manufacturière dans le pays (le seuil de 50 délimitant la contraction ou l'expansion de l'activité).

Une semaine encore bien chargée

Toujours au chapitre macroéconomique, les investisseurs ont été attentifs à la publication dans la matinée de l'indice des prix à la consommation dans la zone euro pour juillet. Les prix à la consommation se sont contractés de 0,1% sur un mois en juillet et ont progressé de 5,3% sur un an après une hausse de 5,5% en juin et 6,1% en mai. Autre bonne nouvelle, le PIB dans la zone euro est en hausse 0,3% au deuxième trimestre après une stagnation sur les trois premiers mois de l'année 2023.

Les opérateurs surveilleront mardi, le nombre des nouvelles offres d'emploi compilé par le rapport JOLTS aux Etats-Unis, une donnée cruciale pour jauger de la robustesse du marché du travail outre-Atlantique.

Plusieurs locataires de la place parisienne n'ont également pas encore dévoilé leurs résultats à l'image d'Axa, Société Générale, Veolia Environnement et Crédit Agricole dont les publications sont attendues en fin de semaine quand Legrand s'est déjà prêté à l'exercice ce lundi avant l'ouverture des marchés.

"Une semaine encore chargée attend les investisseurs, avec de nombreux résultats d’entreprises et des statistiques importantes", rappelle Vincent Boy analyste chez IG France. "La saison des résultats devrait retenir l’attention des investisseurs encore cette semaine, avec de nombreuses sociétés qui se prêteront à l’exercice et notamment des grands noms du secteur technologique américain" poursuit-il en citant Amazon, Apple dont les résultats seront publiés jeudi après la clôture des marchés américains.

"Le rallye boursier sera à nouveau mis à l'épreuve cette semaine, avec quelque 165 sociétés du S&P 500 qui devraient publier leurs derniers résultats trimestriels", avance de son côté Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l'analyse de marchés chez eToro.

Atos dans le dur

En tête de l'indice vedette parisien, on retrouve Sanofi qui s'adjuge 2,6%, suivi d'EssilorLuxottica (+1,7%) et Stellantis (+1,5%).

Après avoir cédé plus de 2,5% dans les premiers échanges, Legrand limite son repli à 0,6% à la mi-séance. Le groupe a relevé ses perspectives 2023 après des comptes semestriels robustes. Mais le marché n'a pas apprécié le ralentissement de la croissance du groupe au deuxième trimestre, pénalisée par un repli de l'activité en Amérique du Nord.

Pernod Ricard perd du terrain (-1%) dans le sillage du repli d'Heineken à Amsterdam (-6,6%). Le brasseur néerlandais a abaissé ses objectifs annuels après avoir constaté une baisse de ses ventes de bières au premier semestre.

Hors CAC 40, Atos reste dans le viseur des investisseurs et lâche encore plus de 16% lundi après avoir annoncé vendredi une consommation de trésorerie en forte hausse. Une publication qui avait alors été vivement sanctionnée en Bourse (-22%) vendredi.

Sur les autres marchés, l'euro grappille 0,1% face au dollar à 1,1034 dollar. Les cours du pétrole progressent. Le contrat de septembre sur le Brent de mer du Nord s'adjuge 0,7% à 85 dollars, tandis que celui celui de même échéance sur le WTI coté à New York gagne 0,8% à 81,25 dollars le baril.