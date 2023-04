Cac 40 : La croissance insolente de LVMH pousse le CAC 40 vers un nouveau record en séance

(BFM Bourse) - L'indice parisien évolue en forte hausse en début de séance, porté par la bonne activité du numéro un du luxe au premier trimestre.

Le CAC 40 place la barre un peu plus haute. L'indice parisien a encore battu son record historique en séance en début de matinée, ce jeudi, et gagnait 1% vers 9h45. Le baromètre principal de la Bourse de Paris a établi une nouveau plus haut à 7.478,18 points, à 9h33 précisément.

L'indice est porté par la croissance de LVMH qui a nettement dépassé les attentes au premier trimestre, avec des revenus en progression de 17%, une progression largement supérieure aux 10% attendus en moyenne par les analystes.

L'action de la société aux 75 maisons prend 4,6%, et évolue à des plus hauts historiques. Dans son sillage, Hermès, troisième capitalisation de la cote parisienne, s'adjuge 3% et Kering prend 1,9%.