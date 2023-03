Beneteau : Voltalia, Mersen et Beneteau vont intégrer le SBF 120, McPhy va le quitter

(BFM Bourse) - Le conseil scientifique d'Euronext a mené sa revue trimestrielle de la composition des indices de la Bourse de Paris. Si le CAC 40 ne change pas, un peu de mouvement est à noter du côté du SBF 120.

Un petit remaniement s'opère sur les indices parisiens. L’opérateur boursier Euronext a annoncé jeudi soir le résultat de leur revue trimestrielle. Une nouvelle fois, le statu quo est maintenu sur le CAC 40.

En revanche, le SBF 120, le deuxième grand indice de la place parisienne, va accueillir trois nouveaux entrants et enregistrer un départ.

Fondé en 2005 et soutenu par la famille Mulliez, Voltalia s'était introduit à la Bourse de Paris en 2014 et a depuis vu son cours être multiplié par plus de deux. Le groupe est spécialisé dans la production et la vente d'électricité à partir d'énergies renouvelables, comme les installations solaires et éoliennes ou encore la biomasse. L'an passé, ses revenus ont dépassé les 500 millions d'euros, affichant une croissance de 26%, tandis que ses capacités en exploitation et en construction se sont établies à 2,6 gigawatts à la fin de l'année.

Le retour de Beneteau

Mersen est une société bien plus ancienne, dont l'origine remonte à la création de la société "Le Carbone" en 1892 puis sa fusion en 1937 avec "La Compagnie Lorraine de Charbons pour l'Electricité", pour faire naître "Carbone Lorraine". Renommée Mersen en 2010, l'entreprise est centrée sur les spécialités électriques et les matériaux avancés pour les industries de haute technologie, avec un positionnement sur les marchés très dynamiques des énergies alternatives et des semi-conducteurs. Son chiffre d'affaires a dépassé en 2022 le milliard d'euros, à 1,11 milliard, pour une croissance organique de plus de 15% tandis que son cours de Bourse s'est apprécié de plus de 40% sur un an.

Beneteau va retrouver le SBF 120, un peu plus de 10 ans après l'avoir quitté. Le spécialiste du bateau de loisirs a connu l'an passé quelques difficultés sur sa chaîne d'approvisionnements, mais la demande pour ses produits s'est avérée vigoureuse, avec une croissance de ses revenus de près de 20% hors effets de changes. Son action a suivi l'amélioration globale de ses résultats avec une progression de plus de 150% sur trois ans.

A contrario, McPhy va quitter le SBF 120, indice qu'il avait rejoint fin 2020. Depuis le titre du spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène a été divisé par près de 2,5. L'entreprise avait indiqué mardi avoir essuyé une perte annuelle en 2022 de 38,2 millions d'euros après 23,6 millions d'euros en 2021.

Tous les changements dans l'indice SBF 120 seront effectifs le 20 mars prochain.

Reste à savoir si les trois nouveaux entrants parviendront à s’inscrire dans la durée au sein du SBF 120. Les exemples récents de valeurs restant à peine quelque mois ne manquent pas, avec parmi eux Akka Technologies, Kaufman and Broad, Robertet, Solocal et encore récemment Somfy.

