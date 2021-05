Airbus group : Airbus vise, en 2023, une production supérieure à celle d'avant-crise

(BFM Bourse) - L'avionneur européen compte profiter de la reprise économique en augmentant progressivement sa cadence de production, jusqu'à atteindre, début 2023, un rythme de 64 A320 par mois, soit plus qu'avant le début de la crise sanitaire. Le marché apprécie ces perspectives favorables.

Le ciel s'éclaircit pour Airbus, qui avait été contraint de ralentir nettement ses cadences de production sous l'effet de la pandémie. Plus d'un an après avoir annoncé, le 9 avril 2020, une réduction -historique- d'un tiers de sa production de monocouloirs A320 (best-seller et vache à lait du groupe) pour faire face à l'effondrement du trafic aérien et aux difficultés des compagnies financières, le constructeur aéronautique a informé ses fournisseurs qu'ils devaient se tenir prêts à une vive réaccélération.

Dans un premier temps, Airbus a confirmé son intention d'augmenter la production d'A320neo de plus de 10%, soit de 40 avions par mois actuellement à 45 d'ici la fin de l'année. L'avionneur européen a par ailleurs fourni à ses fournisseurs un nouvel objectif ferme de 64 par mois d'ici le deuxième trimestre de 2023 - quand le groupe s'apprêtait à passer de 60 à 63 appareils mensuels lors du déclenchement de la pandémie.

"En prévision d'une reprise continue du marché, Airbus demande également aux fournisseurs de permettre un scénario de 70 appareils par mois d'ici le premier trimestre 2024. Et à plus long terme, Airbus étudie les possibilités pour atteindre une cadence de 75 appareils par mois d'ici 2025" est-il ajouté dans le communiqué publié ce jeudi. Il s'est par ailleurs fixé comme objectif ferme d'augmenter la production du petit A220 de cinq à six par mois au début de 2022, précisant qu'il envisageait de porter celle-ci à 14 appareils par mois "au milieu de la décennie".

"Le secteur de l'aviation commence à se remettre de la crise du Covid-19", affirme le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury, cité dans le communiqué. Le dirigeant estime également que "le message adressé à notre communauté de fournisseurs offre une visibilité à l'ensemble de l'écosystème industriel afin de garantir les capacités nécessaires et d'être prêt lorsque les conditions du marché l'exigent". Pour rappel, l'avionneur se tient prêt depuis des mois à réaugmenter ses cadences de production, et avait incité ses fournisseurs à en faire de même dès octobre dernier.

Pour l'avionneur, cette montée en cadence doit notamment être rendue possible par la modernisation d'ici fin 2022 d'une de ses lignes d'assemblage à Toulouse, afin de lui permettre d'assembler aussi bien des A320 que des A321. Le projet annoncé en janvier 2020 avait été mis en pause en raison de la pandémie, avant d'être relancé au début du mois.

Les objectifs ambitieux annoncés par Airbus séduisent clairement le marché en ce jeudi matin, le titre de l'avionneur dominant nettement le palmarès de l'indice phare avec un gain de 6,1% à 103,7 euros à 9h50. Il évolue ainsi au niveau de son pic annuel en clôture, atteint le 16 avril dernier, qui constitue également un sommet depuis mars 2020. En hausse de 14% depuis le début de l'année, la valorisation de l'avionneur revient au-dessus des 80 milliards d'euros.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse