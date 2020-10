Airbus group : Le groupe Airbus demande à ses fournisseurs de se préparer à une montée en cadence de l'A320

(BFM Bourse) - Le titre de l'avionneur domine le palmarès du CAC 40 vendredi matin, Airbus ayant confirmé à l'Agefi des informations du Financial Times selon lesquelles il a demandé à ses fournisseurs de se tenir prêts pour passer la production d'A320 de 40 à 47 appareils par mois "quand le marché se redressera".

À l'instar de Renault, Airbus semble également entrevoir le retour à des jours meilleurs, comme en témoignent les informations recueillies par le Financial Times selon lesquelles l'avionneur européen se prépare à augmenter la capacité de production de sa famille A320neo, son monocouloir le plus populaire.

Airbus a donc prévenu ses fournisseurs qu'ils devaient se préparer à une potentielle hausse de la production qui pourrait néanmoins survenir, au plus tôt, à l'été 2021. "Nous avons procédé à une réévaluation de la situation après la période estivale. Afin de permettre à la chaîne d'approvisionnement de mieux se préparer et d'organiser le flux industriel, nous avons affiné le plan des programmes de la famille A320 sur la base de notre vision actuelle du marché et nous communiquons en conséquence à notre chaîne d'approvisionnement", a expliqué la société vendredi dans sa déclaration qu'a pu se procurer l'Agefi. Le groupe a ainsi demandé à l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement de "protéger" une cadence allant jusqu'à 47 avions par mois "afin d'être prête lorsque le marché se redressera".

Pour rappel, Airbus avait décidé le 9 avril dernier de réduire de 60 à 40 appareils par mois sa production d'A320 pour faire face au nouvel environnement de marché et à l'effondrement du trafic aérien qui a durement affecté les principaux clients du groupe, à savoir les compagnies aériennes.

"Donner de la visibilité"

"Cette décision vise à donner une certaine visibilité à notre chaîne d'approvisionnement et à garantir que notre écosystème industriel sera suffisamment préparé pour augmenter progressivement la production à terme, lorsque les bonnes conditions seront réunies", a ajouté Airbus.

Le marché applaudit cette perspective de retour à meilleure fortune et le titre Airbus bondit de 5,7% à 68,11 euros, au plus haut depuis mi-septembre dernier. Pour rappel, le titre avait toutefois chuté de près de 140 à moins de 50 euros entre mi-février et mi-mars dernier, au plus fort de la première vague de Covid et des restrictions de circulation. Les équipementiers en profitent aussi, Safran prenant 3,5%, Thales 1,8% et Lisi 1,5%.

