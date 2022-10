Air liquide : Porté par sa capacité à répercuter les coûts de l'énergie, Air Liquide surprend le marché

(BFM Bourse) - Le spécialiste des gaz industriels a publié des ventes trimestrielles nettement supérieures aux attentes en variation comparable. La société a par ailleurs confirmé son objectif d’une croissance de son résultat net récurrent, à change constant.

Valeur prisée des petits porteurs avec un tiers du capital détenu par des actionnaires individuels, Air Liquide est à l’honneur ce mardi. Le spécialiste des gaz industriels évolue en tête du CAC 40, s’adjugeant 4,2% à 129,38 euros alors que l’indice phare de la place parisienne avance d’à peine 0,4% au même moment vers 10h40.

Lee groupe a satisfait le marché en publiant des ventes trimestrielles en très forte hausse. Sur la période allant de juillet à septembre, Air Liquide a vu ses revenus bondir de 41,3% sur un an à 8,25 milliards d’euros. Ce chiffre s’avère au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur 8,11 milliards d’euros, selon un consensus Vara Research disponible sur le site de la société.

Sa principale division, Gaz et Services, qui représente 96% du chiffre d’affaires, a vu ses revenus s’établir à 7,9 milliards d’euros en progression de 41,4% en données publiées.

Un "effet énergie" historique

Ce chiffre est évidemment gonflé par "l’effet énergie", c’est-à-dire les fortes augmentations des coûts du gaz naturel et de l’électricité qu’Air Liquide répercute à ses clients. Les facturations des contrats moyens et longs termes du groupe sont indexées sur ces variations dans la branche d’activité "Grande Industrie" qui regroupe les clients avec les plus forts volumes d’achat (dans les secteurs de la métallurgie, la chimie, le raffinage, et l’énergie). Pour les clients plus petits, ceux logés dans le segment dit "Industriel Marchand", Air Liquide doit mener une gestion des prix dynamiques.

Cet "effet énergie" a atteint un plus haut historique de 25,6% sur le troisième trimestre, avec un record dans le segment Industriel Marchand, de 18%. Ce qui démontre "la capacité à gérer la hausse exceptionnellement forte des prix de l’énergie et de l’inflation", assure Air Liquide.

"La croissance du troisième trimestre a été portée par des augmentations de prix de réussies", souligne de son côté la banque Stifel dans une note.

Air Liquide a par ailleurs bénéficié d’un effet de change positif à hauteur de 8,9%. En prenant en compte également un effet périmètre limité de 0,3% la croissance en données comparables du groupe au troisième trimestre s’est ainsi inscrite à 7,2% dans l’activité Gaz & Services.

Air Liquide a nettement dépassé les attentes des analystes sur cet indicateur. Selon le consensus Vara Research, la médiane de leurs prévisions se situait à seulement 6% pour la croissance de l’activité Gaz & Services en données comparables.

"Pricing power"

Air Liquide a par ailleurs indiqué que sa capacité d’autofinancement s’établissait à 23,8% de ses ventes entre janvier et fin septembre à 4,57 milliards d’euros, tandis que sa dette nette s’établissait à 11,55 milliards d’euros à fin septembre, soit le même niveau qu’un an auparavant.

À la suite de ce trimestre de forte croissance, Air Liquide a confirmé ses perspectives annuelles qui prévoient une augmentation de la marge opérationnelle du groupe ainsi qu’une croissance du résultat net récurrent, à change constant.

"Dans l’ensemble, Air Liquide a dévoilé une publication solide", juge Stifel. UBS a de son côté réitéré sa recommandation à l’achat, appréciant le "pricing power" du groupe, c’est-à-dire sa capacité à augmenter ses tarifs sans perdre ses clients.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse