Air liquide : Grâce aux ventes dans la santé et l'électronique, Air Liquide va maintenir ses bénéfices en 2020

(BFM Bourse) - Le spécialiste des gaz industriels a fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre, et confirme sa capacité à améliorer sa marge opérationnel de façon à afficher cette année un bénéfice proche de celui de 2019 en dépit de la crise sanitaire.

Air Liquide regonflé par sa performance au troisième trimestre. Après avoir corrigé de près de 10% depuis un nouveau sommet historique atteint début septembre, le cours du leader mondial des gaz industriels rebondit de 2,69% à 133.75 euros vers 11h00 vendredi, le groupe ayant fait état d'une reprise séquentielle de ses ventes au troisième trimestre.

De juillet à septembre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,98 milliards d’euros, traduisant un repli de 8,7% sur un an. Mais une fois retraité des effets négatifs des changes, du prix de l'énergie et d'un effet périmètre significatif, le déclin organique des ventes est limité à -0,9%, grâce à une amélioration de l'ensemble des activités et toutes les géographies où opère le groupe par rapport au trimestre précédent, le plus affecté par la pandémie.

Les activités "gaz & services", soit 96 % des ventes totales, sont quasi stables dans l'ensemble avec néanmoins des situations contrastées avec d'un côté la santé (+8,4% reflétant une forte implication dans le combat contre le Covid-19) et l’électronique (+5,9% avec des ventes de matériaux avancés et de gaz vecteurs en forte hausse), un redressement de 0,2% des ventes de la grande industrie, surtout du fait de la Chine, alors que dans l’industriel marchand, les ventes sont encore inférieures de 5,8% à celles du troisième trimestre 2019.

Un résultat net proche de 2019

La capacité d’autofinancement s’élève à 3,648 milliards d’euros à fin septembre, soit 23,9% des ventes, ce qui constitue une forte amélioration (+ 240 points de base par rapport au 3e trimestre 2019), précise le groupe, qui ne détaille pas les résultats trimestriels.

Air Liquide considère que le cycle d’investissement demeure bien orienté et recense encore un montant élevé d'opportunités d'affaires sur les douze prochains mois, même si celles-ci semblent se recentrer sur les marchés en croissance. Dans l'hypothèse de mesures de confinement locales limitées et d’une reprise progressive d’activité d’ici la fin de l’année 2020, la direction réitère donc sa confiance en la capacité de l'entreprise à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser un résultat net proche, à taux de change constant, de celui de 2019.

