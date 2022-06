Air liquide : Vers une coentreprise avec ADP pour l'hydrogène

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide et le Groupe ADP (Aéroports de Paris) annoncent un projet de création de la première coentreprise d'ingénierie spécialisée dans l'accompagnement des aéroports pour leurs projets d'intégration de l'hydrogène dans leurs infrastructures.



Cette annonce s'inscrit dans le prolongement d'un protocole d'accord signé en 2021 et portant sur des études de faisabilité pour accompagner l'arrivée des avions à hydrogène. Elle traduit leur ambition de préparer le déploiement d'une aviation mondiale décarbonée.



La mission de la coentreprise, détenue à 50-50 par les deux groupes, sera de proposer une offre de services et d'ingénierie en France comme à l'international pour accompagner les aéroports dans leur transition vers l'hydrogène.



Air Liquide apportera son expertise dans l'hydrogène, allant de la production par électrolyse, la liquéfaction, le stockage jusqu'à la distribution pour les avions. Groupe ADP apportera son expertise en ingénierie aéroportuaire et son savoir-faire des opérations aéroportuaires.



