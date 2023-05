Air liquide : Va décarboner une cimenterie d'Holcim

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide et Holcim ont signé un protocole d'accord concernant un projet de décarbonation de la nouvelle cimenterie de Holcim, en cours de développement, en Belgique. Celle-ci utilisera la technologie de captage du CO2 Cryocap d'Air Liquide.



La nouvelle cimenterie permettra à Holcim de réduire ses émissions de CO2 de 1,1 million de tonnes par an. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement de Holcim qui a pour ambition de permettre à l'entreprise d'atteindre la neutralité carbone en Belgique d'ici 2030.



Air Liquide a l'intention de construire et d'exploiter une unité de sa technologie Cryocap Oxy pour capturer et purifier jusqu'à 95 % du CO2 généré par l'unité de production d'Holcim à Obourg.



Pascal Vinet, directeur et membre du comité exécutif d'Air Liquide a déclaré : ' Cette collaboration illustre notre capacité à coopérer avec nos clients pour réduire de manière significative leur empreinte CO2 et faire de la décarbonation de l'industrie une réalité. '



