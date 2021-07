Air liquide : Va construire un électrolyseur en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide va construire une unité de production par électrolyse d'hydrogène renouvelable à Oberhausen, en Allemagne.



D'une puissance de 30 mégawatts (MW), la première tranche de cette unité de production devrait être opérationnelle début 2023.



Cet électrolyseur aura la particularité d'être relié à l'infrastructure locale existante de canalisations d'Air Liquide pour fournir en hydrogène renouvelable des industries clefs et la mobilité dans l'une des régions les plus industrialisées d'Allemagne.



Cet électrolyseur de taille mondiale sera le premier construit dans le cadre du partenariat d'Air Liquide avec Siemens Energy.



