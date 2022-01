Air liquide : Stifel relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre Air Liquide et relève son objectif de cours à 172 euros, contre 157 euros précédemment, anticipant des revenus 2022 plus élevés.



Le bureau d'analyses estime que le 4e trimestre devrait laisser apparaître une croissante de 5% par rapport à la même période un an plus tôt. Dans ce contexte, l'analyste pense que Air Liquide pourrait légèrement dépasser son objectif de marge pour 2021 de 60bps.



Selon Stifel, en 2022, l'EBIT de la société devrait afficher une croissance à deux chiffres, soutenue par uns solide croissance des volumes ainsi que par une dynamique et prix et de change favorable.





