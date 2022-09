Air liquide : Stifel maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 176E sur le titre Air Liquide.



'La principale faiblesse réside dans la Grande Industrie en Europe, qui ne représente que 15% des ventes du groupe et est protégée par des contrats à long terme', estime l'analyste.



Mais les coûts élevés du gaz en Europe peuvent ouvrir des opportunités en termes de transition énergétique et d'efficacité énergétique poursuit Stifel qui relève que l'amélioration de la marge pour l'exercice 22 est conforme à l'amélioration de 160 points de base sur quatre ans.



Pour autant, continue Stifel les seize nouveaux projets de semi-fabrication, d'énormes investissements dans le GNL et le développement d'un paysage de batteries 'offrent de solides perspectives'.



